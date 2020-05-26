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В Беларуси стартовал благотворительный проект «День защиты детей с БРСМ»

26.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси стартовал благотворительный проект «День защиты детей с БРСМ»
Фото из архива

Сегодня стартовал традиционный республиканский благотворительный проект «День защиты детей с БРСМ», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

«Приближается 1 июня. Традиционно в преддверии Дня защиты детей стартует наш благотворительный проект, — рассказала Александра Гончарова. — В центре внимания волонтеров «Доброе сердце» — дети. Территориальные организации БРСМ подготовили для подрастающего поколения более 200 активностей, которые будут реализованы в регионах с 26 мая по 5 июня. С учетом эпидситуации часть мероприятий переведена в онлайн-формат, часть планируется провести с учетом соблюдения правил гигиены, мер индивидуальной защиты и социального дистанцирования».

Волонтеры БРСМ постараются окружить заботой воспитанников детских домов, социально-педагогических центров, коррекционно-развивающих учреждений, детей, воспитывающихся в домах семейного типа и из многодетных семей.

К примеру, в День защиты детей волонтеры Брестской районной организации БРСМ посетят воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка, передадут для ребят канцелярские товары и проведут игровую программу. В Поставах активисты союза молодежи подготовили игрушки и сладкие подарки для воспитанников районного социально-педагогического центра. Гомельская областная организация проведет в соцсети «ВКонтакте» фотоконкурс «Должны смеяться дети» на самый креативный детский снимок. Мстиславский районный комитет во время проекта «Забота — детям!» навестит ребят из коррекционно-развивающего центра и вручит им подарки. В Мяделе воспитанники центра коррекционного развития и реабилитации также получат гостинцы от волонтеров «Доброе сердце». В социально-педагогический центр с приютом Октябрьского района столицы волонтеры передадут новый спортинвентарь.

«Стоит отметить, что 1 июня по инициативе Гродненской областной организации БРСМ стартует новый республиканский молодежный проект ко Дню защиты детей и Всемирному дню родителей «#Разам з бацькамі» по благоустройству детских дворовых площадок», — добавила секретарь ЦК БРСМ.

Главная задача благотворительного проекта «День защиты детей с БРСМ», символом которого стали сердце и раскрытые ладони, — сохранение традиций милосердия, развитие волонтерства.

БелТА

 
 
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Фото из архива Сегодня стартовал традиционный республиканский благотворительный проект «День защиты детей с БРСМ», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь...
 
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