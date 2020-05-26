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На ул. Маяковского сегодня ограничат движение
26.05.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 11:00 до 13:00 в районе дома № 154 в одном направлении будет проводиться следственный эксперимент, сообщает СК. Следователи просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Фото: СК
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С 11:00 до 13:00 в районе дома № 154 в одном направлении будет проводиться следственный эксперимент, сообщает СК. Следователи просят водителей учитывать данную...
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