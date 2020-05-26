ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Реконструкция трассы М3. Участок трассы станет четырехполосным

26.05.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Реконструкция автомагистралей продолжается в Минской области. В основном ремонтные работы идут на самых оживленных дорогах. Например, трасса Р53 от столицы до Борисова станет четырехполосной. Завершить один из участков планируют до конца года. 
Не менее активно реконструируют сейчас магистраль Минск - Витебск у поселка Плещеницы. Актуальная для автомобилистов информация - у Александры Кавелич.

Трасса М3 - одна из самых загруженных в Минской области, независимо от времени

Здесь курсируют авто в направлении латвийских и северных российских городов. А из-за сложного рельефа, особенно у поселка Плещеницы, происшествия на этой магистрали нередко попадали в дорожные сводки. 
Потому реконструкция участка идет особенно оперативно. Ежедневно, если позволяет погода, укладывают до полукилометра бетонного покрытия. Такой материал более долговечный, чем обычный асфальт. При этом сам процесс довольно трудоемкий. Чтобы дорожное полотно было максимально ровным, используют технику с системой 3D-нивелирования. 
Это необходимо, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Полотно с особым рисунком не будет скользким. А сама магистраль станет четырехполосной, по две в каждом направлении, что также поспособствует безопасности. А потому дополнительно потребовалось строительство двух мостов. 

Реконструкцию трассы М3 продолжат в следующем году

До конца осени здесь трансформируют 8 километров трассы. Это только один из этапов масштабной реконструкции оживленной магистрали. 

Магистраль Минск - Борисов расширят

Тем временем активные работы сейчас идут и на магистрали Р53, которая соединяет столицу со Смолевичами, Жодино и Борисовом. Из-за высокого транспортного потока ее также расширят. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реконструкция автомагистралей продолжается в Минской области. В основном ремонтные работы идут на самых оживленных дорогах. Например, трасса Р53 от столицы до...
 
Новости дня
Новости общества
 
Эффективные меры профилактики принимают во всех крупных торговых центрах Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика