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Реконструкция трассы М3. Участок трассы станет четырехполосным
26.05.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеконструкция автомагистралей продолжается в Минской области. В основном ремонтные работы идут на самых оживленных дорогах. Например, трасса Р53 от столицы до Борисова станет четырехполосной. Завершить один из участков планируют до конца года.
Не менее активно реконструируют сейчас магистраль Минск - Витебск у поселка Плещеницы. Актуальная для автомобилистов информация - у Александры Кавелич.
Трасса М3 - одна из самых загруженных в Минской области, независимо от времениЗдесь курсируют авто в направлении латвийских и северных российских городов. А из-за сложного рельефа, особенно у поселка Плещеницы, происшествия на этой магистрали нередко попадали в дорожные сводки.
Потому реконструкция участка идет особенно оперативно. Ежедневно, если позволяет погода, укладывают до полукилометра бетонного покрытия. Такой материал более долговечный, чем обычный асфальт. При этом сам процесс довольно трудоемкий. Чтобы дорожное полотно было максимально ровным, используют технику с системой 3D-нивелирования.
Это необходимо, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Полотно с особым рисунком не будет скользким. А сама магистраль станет четырехполосной, по две в каждом направлении, что также поспособствует безопасности. А потому дополнительно потребовалось строительство двух мостов.
Реконструкцию трассы М3 продолжат в следующем годуДо конца осени здесь трансформируют 8 километров трассы. Это только один из этапов масштабной реконструкции оживленной магистрали.
Магистраль Минск - Борисов расширятТем временем активные работы сейчас идут и на магистрали Р53, которая соединяет столицу со Смолевичами, Жодино и Борисовом. Из-за высокого транспортного потока ее также расширят.
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Реконструкция автомагистралей продолжается в Минской области. В основном ремонтные работы идут на самых оживленных дорогах. Например, трасса Р53 от столицы до...
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