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Эффективные меры профилактики принимают во всех крупных торговых центрах Минска
26.05.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧистота, а значит, безопасность - ради здоровья посетителей и сотрудников торговых центров. В самом крупном в столице не только утром, но и в течение дня с помощью тепловизора проверяют температуру сотрудникам и продавцам. Кроме того, где это было возможно, установили стеклянные защитные экраны. А уборка помещений и холла происходит в два раза чаще. И особенное внимание уделили вентиляции - воздух все время проходит систему фильтрации.
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Чистота, а значит, безопасность - ради здоровья посетителей и сотрудников торговых центров. В самом крупном в столице не только утром, но и в течение дня с помощью...
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