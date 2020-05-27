В Могилеве начальница почты присваивала переводы и деньги умершей пенсионерки

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении руководителя одного из почтовых отделений в Могилеве. В течение трех лет женщина похищала деньги разными способами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

41-летняя жительница Могилева, работая в должности начальника одного из отделений почтовой связи города, использовала несколько схем.

К примеру, индивидуальные предприниматели отправляли через ее почтовое отделение товары посылкой с наложенным платежом, покупатель на своей почте оплачивал сумму наложенного платежа, и ее перечисляли назад в отделение адресату. Поскольку не все предприниматели вели учет поступления оплаты за товары, начальница почты присваивала часть переводов.

Данный способ хищения был не единственным. Когда некоторые жители Могилева подписывались через отделение на газеты и журналы, которые им должны были доставлять в почтовый ящик по домашнему адресу, подозреваемая указывала «подписку до востребования», которая по стоимости дешевле. Разницу женщина присваивала.

Кроме того, в течение трех лет женщина присваивала деньги, которые дважды в год перечислялись пенсионерке от предприятия как бывшей работнице, хотя пенсионерка уже умерла, а начальница почты об этом знала.

В начале года один из предпринимателей все же обратил внимание на недостаточное количество полученных денежных переводов и обратился в правоохранительные органы.

Предварительно установлено, что причиненный противоправными действиями ущерб составляет более семи тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.