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Представители власти продолжают помогать гражданам в решении проблемных вопросов
27.05.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на вопросы граждан ответит председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до часа дня.
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Сегодня на вопросы граждан ответит председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков. Прямая телефонная линия будет...
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