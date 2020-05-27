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Порядок лицензирования медицинских услуг будет пересмотрен
27.05.2020 10:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравительство подготовило новое постановление, которое накануне к тому же получило одобрение на высшем уровне. Кардинально менять систему не будут. Но отдельные подходы к выдаче лицензий поправят. Минздрав заверил: документ назрел. Нынешний порядок лицензирования утверждали еще в 2011 году. С тех пор эта сфера обрела совершенно иной облик. Что предложил регулятор? Ольга Анищенко расскажет.
О том, где и кому нужны лицензии, если речь заходит о медицинских услугах, в Беларуси постановили едва ли не десять лет назад. С тех пор, конечно, и услуг стало больше. Как, впрочем, и число жалоб и судебных разбирательств. Еще и потому правительство решило пересмотреть нынешний перечень. Ведь лицензия - это гарантия для клиента, что процедуру ему выполнит именно медицинский работник, а не мастер-самоучка. И это своего рода страховка от последствий для здоровья.
Минздрав с ходу поясняет: у правительства нет цели зарегулировать сферу медуслуг. Ведь последние годы шли обратным путем: отдельные лицензии отменили, смягчили требования к медцентрам. Либерализация стала лейтмотивом в работе белорусского бизнеса. Но когда на кону здоровье, компромиссов быть не может.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "С одной стороны, мы даем возможность развиваться бытовым услугам, с другой стороны, мы убираем определенную зарегулированность и сложность получения медицинской лицензии, но в тех вопросах, где это касалось именно административных процедур. В вопросах безопасности пациента и безопасности используемого медоборудования никаких компромиссов быть не может, потому что безопасность человека всегда превыше всего".
Министр уточняет: лицензии, конечно, были всегда. У каждого медцентра. Они выполняют все процедуры в рамках существующих разрешений. Но теперь решено четко разграничить, где услуга бытовая, а где медицинская. А это уже потребует подкрепления соответствующей медицинской квалификации специалистов.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Здесь некоторая серая зона, которая раньше была, урегулирована. И опять же, если процедура слишком зарегулирована и слишком сложна, многие пытаются уйти в серую зону, не получать лицензию, но медуслуги эти оказывать. Здесь проведено четкое разделение - это бытовые услуги, вы спокойно можете их оказывать, без страха быть привлеченным к какой-то ответственности. Надо просто официально выйти зарегистрироваться. Вот эти услуги относятся к медицинским, и здесь надо не просто зарегистрироваться, но и получить медлицензию и гарантировать своим клиентам, что вы проводите безопасные манипуляции".
Изменения коснутся ряда физиотерапевтических процедур. Например, массажа. Если он из разряда медицинского, то выполнять его сможет только медработник. Но при этом получить такую лицензию теперь будет проще. Раньше для таких помещений нужен был даже отдельный вход, требования по инсоляции, массажисты только определенной категории. Словом, работать по правилам было непросто. Сейчас требования к категориям убрали, сняли лишние барьеры относительно помещений, где оказывают услугу. А косметический или релаксирующий массаж вовсе вывели из медицинской деятельности, убрав тем самым необходимость получения лицензий.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "То, что касается соляных пещер, то указано: если концентрация соли там меньше 0,3 мг/метр куб., это не оказывает сильного лечебного воздействия на организм, а значит, не требует медицинской лицензии и может проводиться в бытовых условиях. Если концентрация выше, это более сильное воздействие на организм и возможны какие-то негативные последствия у гипертоников либо людей с другими заболеваниями. Соответственно, это должно проводиться медицинским работником и должно лицензироваться Минздравом. Процедуры в жемчужных ваннах и джакузи раньше тоже формально относились к медицинской деятельности и требовали лицензирования. Сейчас, если давление воды менее полутора атмосфер, они будут считаться бытовыми услугами и могут проводиться в любых условиях и не лицензироваться. Если давление выше, соответственно, воздействие на организм более серьезное. Тогда требуется получать лицензию".
Т. е. услуги ранжировали по степени влияния на организм и возможности подобных эффектов и осложнений. Если таких рисков не будет, провести процедуру позволят в бытовых условиях. Если же здоровье пациента может пострадать - условия должны быть соответствующими! Как и лицензия.
Впрочем, большинство крупных спа-центров и без того работали исключительно по лицензиям и оказывали все услуги абсолютно на законных основаниях. Нынешние поправки затронут, пожалуй, лишь сферу малого и среднего бизнеса - частные кабинеты косметологов, которые, как правило, и попадали в зону внимания Минздрава после обращений недовольных клиентов.
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Правительство подготовило новое постановление, которое накануне к тому же получило одобрение на высшем уровне. Кардинально менять систему не будут. Но отдельные...
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