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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Свадебные традиции возрождают в Вилейке В Вилейке возрождают свадебные традиции прошлого века. От внешнего убранства молодоженов и гостей до конкурсов и обряда дарения: все элементы церемонии...

В Вилейке возрождают свадебные традиции прошлого века. От внешнего убранства молодоженов и гостей до конкурсов и обряда дарения: все элементы церемонии сохранены в первозданном виде. Особое внимание, например, уделялось венку невесты - изобилие ярких атласных лент свидетельствовало о знатном происхождении девушки. Каждый из подарков имел особый сакральный смысл. А сам обряд происходил в так называемом красном углу - самом главном месте хозяина.Принять участие в такой церемонии приезжают даже гости из зарубежья - России, Литвы и Азербайджана.