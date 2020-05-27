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Свадебные традиции возрождают в Вилейке

27.05.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Вилейке возрождают свадебные традиции прошлого века. От внешнего убранства молодоженов и гостей  до конкурсов и обряда дарения: все элементы церемонии сохранены в первозданном виде. Особое внимание, например, уделялось венку невесты - изобилие ярких атласных лент свидетельствовало о знатном происхождении девушки. Каждый из подарков имел особый сакральный смысл. А сам обряд происходил в так называемом красном углу - самом главном месте хозяина.
Принять участие в такой церемонии приезжают даже гости из зарубежья - России, Литвы и Азербайджана.

 
 
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В Вилейке возрождают свадебные традиции прошлого века. От внешнего убранства молодоженов и гостей  до конкурсов и обряда дарения: все элементы церемонии...
 
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