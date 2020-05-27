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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РСТО просит Минздрав разъяснить некоторые вопросы организации туризма во время пандемии Республиканский союз туристических организаций направил обращение министру здравоохранения Владимиру Каранику с просьбой разъяснить некоторые вопросы...

Республиканский союз туристических организаций направил обращение министру здравоохранения Владимиру Каранику с просьбой разъяснить некоторые вопросы организации выездного, въездного и внутреннего туризма во время пандемии."Многие страны уже разработали протоколы, согласно которым туристическая сфера будет функционировать этим летом после открытия границ. Несмотря на отсутствие в Беларуси карантинных мер, вопросы с организацией туризма также возникают", - говорится в обращении на сайте союза.В частности, в разъяснениях нуждается организация внутренних поездок местных туристов в составе групп и работа белорусских отелей, которые на период грядущего турсезона нуждаются в принятии новых протоколов по приему туристов, которые приняты уже в других странах.