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РСТО просит Минздрав разъяснить некоторые вопросы организации туризма во время пандемии
27.05.2020 10:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеспубликанский союз туристических организаций направил обращение министру здравоохранения Владимиру Каранику с просьбой разъяснить некоторые вопросы организации выездного, въездного и внутреннего туризма во время пандемии.
"Многие страны уже разработали протоколы, согласно которым туристическая сфера будет функционировать этим летом после открытия границ. Несмотря на отсутствие в Беларуси карантинных мер, вопросы с организацией туризма также возникают", - говорится в обращении на сайте союза.
В частности, в разъяснениях нуждается организация внутренних поездок местных туристов в составе групп и работа белорусских отелей, которые на период грядущего турсезона нуждаются в принятии новых протоколов по приему туристов, которые приняты уже в других странах.
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Республиканский союз туристических организаций направил обращение министру здравоохранения Владимиру Каранику с просьбой разъяснить некоторые вопросы...
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