Чем украсят Полоцкий мост в Витебске и что там сейчас

Источник материала: Tut.by

Строительство Полоцкого путепровода в Витебске завершается. Здесь уже обустраивают остановки, укладывают асфальт и трамвайные пути. Рабочие приступили к монтажу ограждений. В их оформлении используется белорусский орнамент. На стройке побывал телеканал «Витебск» .

С мертвой точки, по словам специалистов, сдвинулась работа на съезде на улицу Ленинградскую. Здесь протекали грунтовые воды, и это замедляло прокладку инженерных сетей. Но сейчас проблема решена.

А на съезде на улицу Титова уже укладывают асфальт и ставят остановки. Установили светофоры. Осталось нанести дорожную разметку.

На самом путепроводе монтируют ограждения. Они сделаны с белорусским орнаментом. Вначале и в конце моста будут стоять тумбы размером 1на 1,5 метра с гербом города. Их здесь поставят к 20 июня.

Затем путепровод должен пройти экспертизу. Сдать мост планируют к «Дажынкам» в Витебске.