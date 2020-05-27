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Как будут проходить последние звонки в Гомеле (спойлер: грустно)
27.05.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние звонки в Гомеле 30 мая пройдут в усеченном формате,
Управление образования горисполкома рекомендовало руководителям школ и гимназий с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки провести последние звонки без родителей и почетных гостей.
Уже известно, что многие школы торжественные линейки проводить не будут — их планируют заменить на классные часы.
Тем не менее, магазины в день последних звонков (с 8 часов утра 30 мая до 8 часов утра 31 мая) традиционно откажутся от продажи алкоголя.
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Управление образования Гомельского горисполкома рекомендовало руководителям школ и гимназий с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки провести...
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