Как будут проходить последние звонки в Гомеле (спойлер: грустно)

Источник материала: Tut.by

Последние звонки в Гомеле 30 мая пройдут в усеченном формате, сообщает городской журнал «Белка».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Управление образования горисполкома рекомендовало руководителям школ и гимназий с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки провести последние звонки без родителей и почетных гостей.

Уже известно, что многие школы торжественные линейки проводить не будут — их планируют заменить на классные часы.

Тем не менее, магазины в день последних звонков (с 8 часов утра 30 мая до 8 часов утра 31 мая) традиционно откажутся от продажи алкоголя.