ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как будут проходить последние звонки в Гомеле (спойлер: грустно)

27.05.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Последние звонки в Гомеле 30 мая пройдут в усеченном формате, сообщает городской журнал «Белка».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Управление образования горисполкома рекомендовало руководителям школ и гимназий с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки провести последние звонки без родителей и почетных гостей.

Уже известно, что многие школы торжественные линейки проводить не будут — их планируют заменить на классные часы.

Тем не менее, магазины в день последних звонков (с 8 часов утра 30 мая до 8 часов утра 31 мая) традиционно откажутся от продажи алкоголя.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление образования Гомельского горисполкома рекомендовало руководителям школ и гимназий с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки провести...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чем украсят Полоцкий мост в Витебске и что там сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика