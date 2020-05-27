Дешевые визы все ближе: Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Беларусью

Совет Европейского союза одобрил соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Таким образом, шенгенские визы для наших граждан станут доступнее уже в этом году.

В сообщении Совета ЕС говорится о том, что после одобрения соглашения европейская сторона официально уведомит белорусских коллег о своем решении. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после официального уведомления, то есть, возможно, уже с 1 июля 2020 года.

Согласно соглашению об упрощении визового режима, стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снизится до 35 евро. Также упрощение визового режима предполагает сокращение списка документов, необходимых для подачи на виз; предусматривает возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет; предполагает сокращение сроков выдачи визы до 10 дней; выдачу бесплатных виз некоторым категориям граждан.

Вместе с соглашением об упрощении визового режима, стороны согласовали также соглашение о реадмиссии, которое предусматривает, осуществление обратного приема на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

Напомним, что в Европейском парламенте 13 мая одобрили соглашение с Беларусью об упрощении визового режима реадмиссии. Голодание прошло накануне и демонтировало на сайте ведомства в прямом эфире.