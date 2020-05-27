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Учителя школы № 30 Гомеля так соскучились по ученикам, что сняли для них клип

27.05.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учителя гомельской школы № 30 так соскучились за время пандемии по своим подопечным, что решили признаться в своих чувствах. К процессу подошли творчески — сняли клип.


Педколлектив перепел песню «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня». В клипе учителя рассказали о том, как мечтают о встрече со своими учениками.

— Многих детей давно не видели, тоскливо без них. У нас ведь школа с музыкальным уклоном и постоянно вокруг творчество, а сейчас все затихло. Ученики теперь нам только пишут в интернете, что скучают. Вот мы и решили поддержать друг друга, — рассказали TUT.BY в школе.

Педагоги призывают не отчаиваться и обещают, что вскоре все будет хорошо.

«Пандемия пытается заменить любовь в наших сердцах на страх, злобу и ненависть. Давайте докажем ей, что у нее ничего не получится. Лучшие времена обязательно наступят».

За сутки трогательный клип, опубликованный в «Одноклассниках», набрал десятки лайков и репостов.

Теперь осталось дождаться, когда все, о чем поют и на что надеются учителя, произойдет.

 
 
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«Ученики теперь нам только пишут в интернете, что скучают. Вот мы и решили поддержать друг друга», - рассказали TUT.BY в школе.
 
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