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Популяцию исчезающего вида амфибий планируют восстановить в Бресте

27.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет о камышовой жабе, которая включена в Красную книгу Беларуси. В местном пруду специально отгородили небольшой участок для нерестилища амфибий.

"По разрешению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды мы отловили производителей этого вида и впервые для Беларуси добились нереста в лабораторных условиях", - рассказал заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.


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Речь идет о камышовой жабе, которая включена в Красную книгу Беларуси. В местном пруду специально отгородили небольшой участок для нерестилища амфибий. "По...
 
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