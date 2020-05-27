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Популяцию исчезающего вида амфибий планируют восстановить в Бресте
27.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРечь идет о камышовой жабе, которая включена в Красную книгу Беларуси. В местном пруду специально отгородили небольшой участок для нерестилища амфибий.
"По разрешению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды мы отловили производителей этого вида и впервые для Беларуси добились нереста в лабораторных условиях", - рассказал заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.
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Речь идет о камышовой жабе, которая включена в Красную книгу Беларуси. В местном пруду специально отгородили небольшой участок для нерестилища амфибий. "По...
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