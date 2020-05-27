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Как помыть стекло без разводов
27.05.2020 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшие стеклянные поверхности мало просто вымыть. Надо еще и каким-то образом избавить от мутных разводов после высыхания. Перед тем как браться за окна, потренируюсь на домике для рыб. Станет ли аквариум кристально чистым без химических моющих средств?
В эксперименте принимают участие газета, черный чай, кукурузный крахмал и клубень картофеля.
Тестирование1. Сперва метод наших бабушек. Печатную прессу безжалостно комкаем и используем вместо сухой тряпки. Натираем вымытый аквариум. Газета впитает всю влагу с поверхности стекла, и оно останется прозрачным.
2. Пора заварить чаек! Но не для себя, а для стекла. Образцовые хозяйки утверждают, что если вымытые стекла протереть сначала раствором черного чая, а уже после сухой тряпкой, то разводы не появятся.
3. Картошкой мыть стекла? Это будет даже оригинальнее, чем чайный ополаскиватель. По инструкции вымытую поверхность нужно сначала накрахмалить свежим соком корнеплода, а затем насухо вытереть.
4. К испытанию приступает кукурузный крахмал. Это деликатный нецарапающий абсорбент для вымытой прозрачной поверхности. Сначала им нужно натереть стекло, а после смахнуть сухие остатки.
Итоги и оценки1. Газета - бюджетно, просто и гениально! Стекло выглядит идеальным, кажется, что его и вовсе нет. Высшая оценка!
2. После чая аквариум тоже остался прозрачным. Никаких мутных разводов. Но мороки с этим методом чуть больше.
3. Место картошки - в кастрюле. К стеклу ее лучше не подпускать. Крахмалистый сок засох и не оттерся до конца.
4. Кукурузный крахмал работает. Но грязно. Белый порошок просыпается повсюду, а чтобы окончательно убрать его из всех щелей, нужно опять мыть уже блестящий аквариум.
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Большие стеклянные поверхности мало просто вымыть. Надо еще и каким-то образом избавить от мутных разводов после высыхания. Перед тем как браться за окна,...
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