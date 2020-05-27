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Тестирование

Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как помыть стекло без разводов Большие стеклянные поверхности мало просто вымыть. Надо еще и каким-то образом избавить от мутных разводов после высыхания. Перед тем как браться за окна,...

Большие стеклянные поверхности мало просто вымыть. Надо еще и каким-то образом избавить от мутных разводов после высыхания. Перед тем как браться за окна, потренируюсь на домике для рыб. Станет ли аквариум кристально чистым без химических моющих средств?В эксперименте принимают участие1. Сперва метод наших бабушек. Печатную прессу безжалостно комкаем и используем вместо сухой тряпки. Натираем вымытый аквариум. Газета впитает всю влагу с поверхности стекла, и оно останется прозрачным.2. Пора заварить чаек! Но не для себя, а для стекла. Образцовые хозяйки утверждают, что если вымытые стекла протереть сначала раствором черного чая, а уже после сухой тряпкой, то разводы не появятся.3. Картошкой мыть стекла? Это будет даже оригинальнее, чем чайный ополаскиватель. По инструкции вымытую поверхность нужно сначала накрахмалить свежим соком корнеплода, а затем насухо вытереть.4. К испытанию приступает кукурузный крахмал. Это деликатный нецарапающий абсорбент для вымытой прозрачной поверхности. Сначала им нужно натереть стекло, а после смахнуть сухие остатки.1. Газета - бюджетно, просто и гениально! Стекло выглядит идеальным, кажется, что его и вовсе нет. Высшая оценка!2. После чая аквариум тоже остался прозрачным. Никаких мутных разводов. Но мороки с этим методом чуть больше.3. Место картошки - в кастрюле. К стеклу ее лучше не подпускать. Крахмалистый сок засох и не оттерся до конца.4. Кукурузный крахмал работает. Но грязно. Белый порошок просыпается повсюду, а чтобы окончательно убрать его из всех щелей, нужно опять мыть уже блестящий аквариум.