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Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси 28 мая

27.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси 28 мая
Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси 28 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Юристы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

В этом месяце профсоюзный прием проводится без выезда в регионы. Проконсультироваться можно по телефонам, номера которых указаны на интернет-портале Федерации профсоюзов, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

В 2019 году профсоюзные юристы на приемах приняли более 4 тыс. человек. Всем обратившимся были даны разъяснения, рекомендации. По просьбам работников подготовлено 804 процессуальных и иных документа, из них 624 в судебные органы, 124 заявления — в комиссии по трудовым спорам. При участии профсоюзов восстановлено на работе 47 работников. По требованию правовых инспекторов труда и представителей профсоюзов работникам возвращено более Br2,5 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

В пресс-службе отметили, что с июня по август объявляется перерыв в проведении правового приема. Вместе с тем профсоюзные юристы продолжат оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам. Обратиться можно по телефону, через специальный сервис на интернет-портале ФПБ, отправить письменное или электронное обращение.

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