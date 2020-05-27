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До запуска 3 линии минского метро остается чуть больше месяца
27.05.2020 21:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа "Ковальской слободе" уже занимаются художественным оформлением, а на станции метро "Юбилейная", как вы видите, идут отделочные работы.
Интерьер станции метро "Юбилейная" соответствует названию - яркие, праздничные стены красного цвета контрастируют с белым подвесным потолком. Готовы к установке защитные экраны, которые будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Они помогут исключить случайные падения на рельсы.
Руслан Ошурок, производитель работ станции "Юбилейная площадь": "Такие защитные экраны - нововведение для Минска. На новых станциях, которые откроются 3 июля, их 4, будут такие двери автоматические дистанционные".
По траволаторам (движущимся дорожкам) можно будет перейти со второй на третью линию метро. "Юбилейная" станция соединена с "Фрунзенской".
Руслан Ошурок, производитель работ станции "Юбилейная площадь": "Мы находимся на пересадочном узле со второй на третью линию. Здесь будут работать траволаторы. Их будет 2 - один более 50 метров, второй около 25 метров.
Именно здесь, на станции метро "Юбилейная площадь", будет установлена скульптурная композиция "Солнце". Как видите, скульптура еще на месте. Но прямо сейчас мы можем на нее посмотреть и познакомиться с автором".
Итак, магия телевидения, и мы с вами находимся в мастерской Максима Петруля, автора скульптурной композиции "Солнце".
Максим Петруль, скульптор: "Дело в том, что когда я начинаю делать произведение, особенно для города, я исхожу из исторических предпосылок. Изучая историю станции метро "Юбилейная", я узнал легенду, что там была гора, за которой по легенде пряталось солнце.
Солнце будет сделано в виде полудиска и вмонтировано в потолок в лист из нержавеющей стали. Это создаст иллюзию того, что мы видим полный диск солнца.
Максим Петруль, скульптор: "Все в жизни имеет некую обратную сторону, а вот эту часть отражения невозможно потрогать, но она есть. Вот этот полудиск превращается в замкнутый диск солнца".
Еще одна работа, созданная Максимом Петрулем для новой Зеленолужской линии метро, - "Книга белорусская". В мастерской автора макет, уменьшенный в масштабе 1:10, а буквы, которые лежат на полу, оригинальная часть скульптуры.
Скульптура будет установлена на станции метро "Площадь Франтишка Богушевича". Автор считает, что станции метро - прекрасная альтернатива музеям и галереям для экспонирования художественных произведений. Благодаря новым скульптурам, которые будут установлены на новых станциях метро, искусство войдет в повседневную жизнь многих людей.
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На "Ковальской слободе" уже занимаются художественным оформлением, а на станции метро "Юбилейная", как вы видите, идут отделочные работы. Интерьер станции метро...
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