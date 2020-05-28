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«Жизненно необходим, особенно детям». Когда в Витебске откроют футбольный манеж

28.05.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство футбольного манежа возле Центрального спортивного комплекса в Витебске планируют завершить в июле, пишут «Витьбичи».


Футбольный манеж расположится рядом с основным полем ФК «Витебск» и будет связан с Центральным спортивным комплексом переходом. Здесь смогут проводить сборы иногородние команды, манеж также станет местом проведения соревнований. Кроме основной команды, дублеров и ДЮСШ ФК «Витебск», здесь будут тренироваться и воспитанники футбольной академии.

— Уже полностью готова переходная галерея, которая свяжет манеж со стадионом, практически завершены работы по возведению монолитного фундамента и покрытию манежа. Нужно еще доделать беговые дорожки, озеленение и благоустройство — тротуары, ограждение, — сообщил мастер компании «ПлиссаСтрой» Владислав Курдюк.

Когда строители закончат работу, на объект приедут иностранные специалисты — они установят манеж.

В манеже будет искусственный газон, отвечающий всем международным требованиям, и поле — полноразмерное, рассчитанное на проведение матчей чемпионата Беларуси.

— Футбольный манеж жизненно необходим ФК «Витебск». В первую очередь для развития детского спорта. Витебск — самый северный областной центр Беларуси, и практически каждую зиму из-за морозов тренировочный процесс у детей прерывался, приходилось заниматься в зале, а во всем мире рекомендована круглогодичная работа на полноразмерных полях. Также здесь в январе-феврале сможет проводить зимний сбор ФК «Витебск», — рассказал директор клуба Николай Вайтюховский.

По его мнению, появление манежа «значительно скажется на мастерстве юных витебских футболистов уже в ближайшие 5 лет».

Сдать манеж в эксплуатацию планируют в конце июля.

 
Теги: Витебск
 
 
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В манеже будет искусственный газон, отвечающий всем международным требованиям, и поле - полноразмерное, рассчитанное на проведение матчей чемпионата Беларуси.
 
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