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В Столинском районе выпал град размером с горох
28.05.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 мая град засыпал огороды жителей деревни Семигостичи Столинского района. Фото появились в сообществе
В ближайшие дни в Столинском районе будет ненастно, сообщает
На субботу в районе обещают дожди с грозами. К вечеру возможны ливни. Столбик термометра поднимется до +14°С.
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В ближайшие дни в Столинском районе будет ненастно.
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