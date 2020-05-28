В Столинском районе выпал град размером с горох

Источник материала: Tut.by

27 мая град засыпал огороды жителей деревни Семигостичи Столинского района. Фото появились в сообществе ЧП Беларусь .



Фото: vk.com/cpbelarus

В ближайшие дни в Столинском районе будет ненастно, сообщает pogoda.by . В пятницу пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется всего до 14 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 16 м/с.

На субботу в районе обещают дожди с грозами. К вечеру возможны ливни. Столбик термометра поднимется до +14°С.



Фото: vk.com/cpbelarus