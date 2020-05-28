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В Столинском районе выпал град размером с горох

28.05.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 мая град засыпал огороды жителей деревни Семигостичи Столинского района. Фото появились в сообществе ЧП Беларусь.


Фото: vk.com/cpbelarus

В ближайшие дни в Столинском районе будет ненастно, сообщает pogoda.by. В пятницу пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется всего до 14 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 16 м/с.

На субботу в районе обещают дожди с грозами. К вечеру возможны ливни. Столбик термометра поднимется до +14°С.


Фото: vk.com/cpbelarus

 
 
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В ближайшие дни в Столинском районе будет ненастно.
 
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