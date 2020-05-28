Два класса минской школы будут писать экзамен в спортзале. Директор: учли все для комфорта и безопасности

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились родители 11-классников СШ № 191 Минска. На днях, сообщают, они узнали, что писать экзамены их дети будут в спортивном зале. Причем вместе с параллельным классом. «С комиссией в помещении соберется около 60 человек, — говорит мама выпускника. — В другое время мы были бы не против, но не в нынешней эпидемиологической ситуации». Директор школы поясняет: несмотря на то, что классы будут сидеть вместе, администрация постаралась учесть все нюансы, чтобы обезопасить детей от вируса.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

По словам родителей, в школе достаточно больших помещений, чтобы на время экзаменов рассадить классы.

— У нас два спортзала, кафетерий, фойе, — перечисляет одна из мам. — Наше предложение, чтобы каждый класс писал экзамены отдельно. Если больших помещений на всех не хватит, можно разделить класс на две части и рассадить по небольшим кабинетам. Единственное — школе придется создать дополнительные экзаменационные комиссии.

Она уверена: в спортзале, где будут сдавать экзамен два класса, будет душно. Ладно, говорит, русский, который длится час. Но как высидеть математику, которую решают четыре часа?

— Мы опросили родителей из четырех других школ и одной гимназии, где-то тоже предлагали совместить классы, но администрация пошла на уступки, и ребят рассадили, — поясняет свою позицию мама.

«Парты мы расставим в шахматном порядке»

В администрации СШ 191 Минска поясняют: всего в школе два 11-х класса. Часть ребята освобождены от экзаменов, поэтому испытания будут сдавать около 50 человек. Выпускные экзамены у 11-классников проходят в один день.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Дети привыкли к своему учителю, к тому, как она диктует. По понятным причинам, один педагог не может проводить экзамен сразу в нескольких аудиториях, поэтому во время экзамена по русскому мы решили не разделять классы, — объясняет ситуацию директор Юлия Пинчук. — На математике, об этом мы предупредили родителей, каждый класс будет сидеть в отдельно.

Письменные экзамены 11-классники будут сдавать в спортзалах. Их в школе два. Для выпускных испытаний, продолжает директор, их выбрали неслучайно. Во-первых, именно это помещение позволяет рассадить ребят на максимальное расстояние друг от друга. Во-вторых, высота потолков здесь 7 метров.

— Все дети будут сидеть по-одному, — уточняет директор. — Парты мы расставим в шахматном порядке. Площадь на каждого учащегося — 4,6 квадратных метра.

По словам Юлии Пинчук, во время экзаменов они постараются максимально обезопасить ребят от вируса. В спортзале, где дети будут писать русский язык, два входа, чтобы школьники не пересекались, каждый класс будет заходить в помещение и покидать его со своего входа. Санузел в день испытаний у каждого класса тоже будет свой.

Экзаменаторы в масках, ученики — по одному за партой. Как школьники будут сдавать экзамены

— Спортзал очень хорошо проветривается, — продолжает директор. — Кроме того, в первой половине дня, когда идут экзамены, солнце «падает» на другою сторону. Это значит, детям будет хватать света и при этом не жарко.

Перед экзаменом парты и полы обработают дезинфицирующими средствами. Чтобы дети могли хорошо слышать представителей экзаменационной комиссии, в помещении установили микрофоны. Здесь же повесили интерактивные доски. Ситуаций, что кто-то из ребят чего-то не увидит, тоже не должно возникнуть. На экзамене по математике варианты с заданиями распечатают и вручат лично каждому ученику.

— Мне кажется, мы рассчитали все, чтобы наши ученики чувствовали себя на экзаменах комфортно и безопасно.

— На экзамены дети должны приходить в масках?

— Не все ребята смогут просидеть в маске весь экзамен. Это по желанию.

— А как будут проходить устные экзамены?

— Дети будут приходить по графику по пять человек, — поясняет Юлия Пинчук. — Время рассчитано так, что первая пятерка отвечает, затем помещение проветривается, и приходит вторая пятерка.