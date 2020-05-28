ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Два класса минской школы будут писать экзамен в спортзале. Директор: учли все для комфорта и безопасности

28.05.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились родители 11-классников СШ № 191 Минска. На днях, сообщают, они узнали, что писать экзамены их дети будут в спортивном зале. Причем вместе с параллельным классом. «С комиссией в помещении соберется около 60 человек, — говорит мама выпускника. — В другое время мы были бы не против, но не в нынешней эпидемиологической ситуации». Директор школы поясняет: несмотря на то, что классы будут сидеть вместе, администрация постаралась учесть все нюансы, чтобы обезопасить детей от вируса.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

По словам родителей, в школе достаточно больших помещений, чтобы на время экзаменов рассадить классы.

— У нас два спортзала, кафетерий, фойе, — перечисляет одна из мам. — Наше предложение, чтобы каждый класс писал экзамены отдельно. Если больших помещений на всех не хватит, можно разделить класс на две части и рассадить по небольшим кабинетам. Единственное — школе придется создать дополнительные экзаменационные комиссии.

Она уверена: в спортзале, где будут сдавать экзамен два класса, будет душно. Ладно, говорит, русский, который длится час. Но как высидеть математику, которую решают четыре часа?

— Мы опросили родителей из четырех других школ и одной гимназии, где-то тоже предлагали совместить классы, но администрация пошла на уступки, и ребят рассадили, — поясняет свою позицию мама.

«Парты мы расставим в шахматном порядке»

В администрации СШ 191 Минска поясняют: всего в школе два 11-х класса. Часть ребята освобождены от экзаменов, поэтому испытания будут сдавать около 50 человек. Выпускные экзамены у 11-классников проходят в один день.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Дети привыкли к своему учителю, к тому, как она диктует. По понятным причинам, один педагог не может проводить экзамен сразу в нескольких аудиториях, поэтому во время экзамена по русскому мы решили не разделять классы, — объясняет ситуацию директор Юлия Пинчук. — На математике, об этом мы предупредили родителей, каждый класс будет сидеть в отдельно.

Письменные экзамены 11-классники будут сдавать в спортзалах. Их в школе два. Для выпускных испытаний, продолжает директор, их выбрали неслучайно. Во-первых, именно это помещение позволяет рассадить ребят на максимальное расстояние друг от друга. Во-вторых, высота потолков здесь 7 метров.

— Все дети будут сидеть по-одному, — уточняет директор. — Парты мы расставим в шахматном порядке. Площадь на каждого учащегося — 4,6 квадратных метра.

По словам Юлии Пинчук, во время экзаменов они постараются максимально обезопасить ребят от вируса. В спортзале, где дети будут писать русский язык, два входа, чтобы школьники не пересекались, каждый класс будет заходить в помещение и покидать его со своего входа. Санузел в день испытаний у каждого класса тоже будет свой.

Экзаменаторы в масках, ученики — по одному за партой. Как школьники будут сдавать экзамены

— Спортзал очень хорошо проветривается, — продолжает директор. — Кроме того, в первой половине дня, когда идут экзамены, солнце «падает» на другою сторону. Это значит, детям будет хватать света и при этом не жарко.

Перед экзаменом парты и полы обработают дезинфицирующими средствами. Чтобы дети могли хорошо слышать представителей экзаменационной комиссии, в помещении установили микрофоны. Здесь же повесили интерактивные доски. Ситуаций, что кто-то из ребят чего-то не увидит, тоже не должно возникнуть. На экзамене по математике варианты с заданиями распечатают и вручат лично каждому ученику.

— Мне кажется, мы рассчитали все, чтобы наши ученики чувствовали себя на экзаменах комфортно и безопасно.

— На экзамены дети должны приходить в масках?

— Не все ребята смогут просидеть в маске весь экзамен. Это по желанию.

— А как будут проходить устные экзамены?

— Дети будут приходить по графику по пять человек, — поясняет Юлия Пинчук. — Время рассчитано так, что первая пятерка отвечает, затем помещение проветривается, и приходит вторая пятерка.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию TUT.BY обратились родители 11-классников СШ № 191 Минска. На днях, сообщают, они узнали, что писать экзамены их дети будут в спортивном зале. Причем вместе с...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Природа очистилась». Спросили биологов, откуда лоси у Националки и заяц у Дома правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика