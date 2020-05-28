Волонтерскому движению «Пожилые — пожилым» уже 10 лет

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения уже 10 лет действует волонтерское движение «Пожилые — пожилым». Волонтеры — люди почтенного возраста, но они молоды душой, бодры, ведут активный образ жизни и с оптимизмом смотрят на мир, пытаясь передать свой заряд энергии тем, кто нуждается в заботе и поддержке.





Наши волонтеры — частые гости в отделении обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в отделении сестринского ухода Городейской городской больницы, в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Их песни и частушки, стихи и басни поднимают настроение и лечат душевные раны, поэтому этим концертам всегда рады. А после выступлений пожилые волонтеры обязательно подходят к каждому и стараются найти искренние слова и нужные советы, дарят теплые улыбки, говорят слова добрых пожеланий тем, кто этого ждет. Не остаются без внимания и те пожилые люди, которые волею судьбы остались одни в своих домах. Кроме моральной поддержки, каждого подопечного волонтеры стараются порадовать хотя бы маленьким подарком — будь то сувенир, цветы и фрукты из своего сада или испеченный собственными руками пирог.





По традиции в преддверии празднования Дня Победы и Дня Независимости волонтерская группа «Пожилые — пожилым» посетила ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Несвиже. Волонтеры поздравили ветеранов с праздником, вручили им цветы, сладкие подарки, открытки и сувениры ручной работы.

В рамках года малой родины волонтеры организовали акцию «Красота в подарок» и оказали содействие в проведении работ по озеленению и благоустройству территории храма святой праведной Анны в агрогородке Оношки Несвижского района.

В связи со сложившейся обстановкой в стране, развитие волонтерской деятельности набирает большие обороты. И в настоящее время волонтерами являются не сами пожилые люди, а специалисты ГУ «Несвижский РТЦСОН». С помощью телефона «горячей линии» 2-12-27 и специалистов отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, волонтеры могут помочь пожилым гражданам в выписке медикаментов в УЗ «Несвижская ЦРБ», доставке продуктов, в приобретении рассады и пошиве средств индивидуальной защиты (масок). Проходят и многочисленные акции. Например, недавно волонтеры участвовали в акции «Выбираем жизнь!», которая была организована совместно с Несвижской РО БОКК.

Деятельность волонтеров — разнообразна, а отзывчивость — безгранична. Если вы нуждаетесь в нашей поддержке, мы готовы в любой момент прийти на помощь.

Наталья ДИГМУНТОВИЧ, заведующий отделением

обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Несвижского РТЦСОН.