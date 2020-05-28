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В Уручье спасатели развернули куб жизни ради мужчины на крыше 16-этажки

28.05.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня возле одной из многоэтажек в Уручье были машины МЧС, скорой помощи и милиция. Об этом TUT.BY сообщила читательница. Столичные спасатели рассказали в твиттере, что произошло.


Фото: МЧС Минска

«В наш двор съехались машины МЧС, скорой помощи и милиция. Все смотрят наверх, на крышу», — рассказала читательница.

Оказалось, что на крыше многоэтажки на улице Шугаева находился мужчина.

«Работники МЧС развернули куб жизни, пока коллеги из ГУВД и медики беседовали с ним. Спустя почти час мужчина спустился сам. Все хорошо», — рассказали в пресс-службе МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня возле одной из многоэтажек в Уручье были машины МЧС, скорой помощи и милиция. Об этом TUT.BY сообщила читательница. Столичные спасатели рассказали в твиттере,...
 
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