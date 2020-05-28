|
В Уручье спасатели развернули куб жизни ради мужчины на крыше 16-этажки
28.05.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня возле одной из многоэтажек в Уручье были машины МЧС, скорой помощи и милиция. Об этом TUT.BY сообщила читательница. Столичные спасатели
«В наш двор съехались машины МЧС, скорой помощи и милиция. Все смотрят наверх, на крышу», — рассказала читательница.
Оказалось, что на крыше многоэтажки на улице Шугаева находился мужчина.
«Работники МЧС развернули куб жизни, пока коллеги из ГУВД и медики беседовали с ним. Спустя почти час мужчина спустился сам. Все хорошо», — рассказали в пресс-службе МЧС Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня возле одной из многоэтажек в Уручье были машины МЧС, скорой помощи и милиция. Об этом TUT.BY сообщила читательница. Столичные спасатели рассказали в твиттере,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)