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Найденные рабочими в историческом центре Витебска артефакты стали сюрпризом даже для ученых

28.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работы по замене теплотрассы в историческом центре Витебска начались на прошлой неделе. Несколько дней назад экскаватор прокопал траншею напротив Воскресенской церкви, рядом с памятником князю Ольгерду. И взгляду рабочих открылась старая кирпичная кладка, своды и арки. И даже чудом уцелевшие, не засыпанные грунтом подвалы былых зданий. О находке сразу же сообщили в Министерство культуры. Еще в марте ведомство одобрило проведение работ в исторической части города. С одной оговоркой: вестись они должны под постоянным археологическим наблюдением Института истории Национальной академии наук Беларуси. Найденные рабочими артефакты стали сюрпризом даже для ученых. 

Евгений Колбович, руководитель разработки научно-проектной документации на выполнение работ на материальных историко-культурных ценностях: "Калі распрацоўвалі праект, ніхто не ведаў, што будзе адкрыта. Планавалі ісці па старым рэчышчы, дзе была цеплатраса. Потым былі ўнесены карэкціроўкі. І пайшлі па тых месцах, дзе раней не было даследавана. Усе ведаюць, што тут была гасцініца Бразі, да гэтага сярэднявечная забудова. Аднак па тых даследаваннях, што былі раней, падавалася, што яна была глыбей, бліжэй да ракі Віцьбы".

Гостиница Брози - постройка конца XIX века. Она косвенно связана с именем Марка Шагала. Тут жила семья жены художника - Беллы Розенфельд. Фигурирует здание на фотоснимках Витебска начала ХХ столетия. Рядом с фундаментом гостиницы из-под земли показались и фрагменты более древних сооружений. Ученые предполагают, XVIII века. В раскопе с кирпичной кладкой специалисты-археологи трудились несколько дней. Фотографировали, документировали находки, изучали артефакты. 

Алексей Белоусов, представитель Института истории НАН Беларуси: "Была найдена керамика и металлические фрагменты. Части ворот, замки - более позднего периода, ХХ века. А керамика - XVIII. Изразцы, кирпичи с интересными клеймами.Это представляет определенный интерес".

Сейчас все земляные работы на этом участке улицы Толстого в Витебске временно приостановлены. Их заказчик, подрядная организация и ученые обсуждают, как поступать дальше, чтобы максимально сохранить фрагменты памятников архитектуры и не оставить без реновации городские теплосети. Кстати, несколько лет назад существовал даже проект восстановления гостиницы Брози в историческом центре города. Правда, он так и не был реализован. Нынешние находки позволят как минимум уточнить место размещения известного в Витебске здания.  

 
Теги: Витебск
 
 
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Работы по замене теплотрассы в историческом центре Витебска начались на прошлой неделе. Несколько дней назад экскаватор прокопал траншею напротив Воскресенской...
 
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