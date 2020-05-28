В Бресте совсем скоро пройдут «дни трезвости». Рассказываем когда

Источник материала: Tut.by

В Бресте ограничат продажу алкоголя в эти выходные. Такое решение принял горисполком.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Алкоголь не будут продавать в магазинах 30 мая с 8.00 до 24.00, а также 31 мая с 00.00 до 8.00. Причина — «проведение мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖа, профилактику пьянства и алкоголизма».

Также продажу алкоголя в розничных сетях ограничат 10 июня с 8.00 до 24.00 и 11 июня с 00.00 до 8.00. На этот раз — в связи с проведением выпускных вечеров.

День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция , которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на разлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.

В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах. В основном антиалкогольную акцию проводят в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах, а также 1 сентября.