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В Бресте совсем скоро пройдут «дни трезвости». Рассказываем когда
28.05.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте ограничат продажу алкоголя в эти выходные. Такое
Алкоголь не будут продавать в магазинах 30 мая с 8.00 до 24.00, а также 31 мая с 00.00 до 8.00. Причина — «проведение мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖа, профилактику пьянства и алкоголизма».
Также продажу алкоголя в розничных сетях ограничат 10 июня с 8.00 до 24.00 и 11 июня с 00.00 до 8.00. На этот раз — в связи с проведением выпускных вечеров.
День трезвости — это
В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах. В основном антиалкогольную акцию проводят в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах, а также 1 сентября.
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В эту субботу алкоголь в магазине не купишь.
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