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Бобры активно заселяют пойму Свислочи в Минске

28.05.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Необычные соседи жителей столицы. Бобры активно заселяют пойму Свислочи. Сейчас целые семьи грызунов можно найти в запруженных участках реки в микрорайоне Серебрянка, на экотропе в Чижовке и в Лошицком парке.

Специалисты утверждают, что причина такого переселения - в увеличении числа животных. В дикой природе для бобров становится все меньше свободной территории. Пока четвероногие гости для городской флоры и самих минчан особой опасности не представляют, однако проблема отселения зверей по-прежнему стоит остро. О том, как найти дом для грызуна - Илья Цветков.

В Минске появляются новые поселения крупных грызунов


Эколог Руслан Шайкин наблюдает за жизнью бобровых семей уже не первый год. По его словам, число бобра городского увеличилось в несколько раз. В Минске домики и норы животных без труда можно найти в заболоченных участках реки Свислочь. Основная причина появления бобра рядом с человеком в простой формуле - чем ближе к городу, тем дальше от настоящих врагов.

В Беларуси насчитывается свыше 60 тысяч особей и это примерно на 10 тысяч больше нормы. Поэтому территории в обычном окружении проживания для бобра становится все меньше.

Грызуны наносят вред жителям Минской области


Для жителей Минской области семьи бобров - настоящая проблема. Для строительства своего жилья грызуны могут использовать несколько тонн древесины. При этом в ход идут и плодовые деревья, и кусты на приусадебных участках.

Чтобы решить очевидную проблему, работники лесхозов регулярно ловят бобров и перевозят их в менее заселенные регионы.

Случаи нашествия бобров периодически происходят в разных населенных пунктах. А жителям крупных городов советуют быть внимательнее с грызунами. При встрече  не пробовать их кормить и находиться на безопасном расстоянии. 

 
Теги: Минск
 
 
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Необычные соседи жителей столицы. Бобры активно заселяют пойму Свислочи. Сейчас целые семьи грызунов можно найти в запруженных участках реки в микрорайоне...
 
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