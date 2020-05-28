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В столице развивают технику рисования на воде - эбру.

28.05.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ее суть - в нанесении рисунка на поверхность специально подготовленной жидкости  из воды и экстрактов растений. Затем из разноцветных капель кистями формируют узоры. А финальный вариант  переносят на бумагу. 

В такой технике создают абстракции, пейзажи и даже портреты. Мастер-класс по акварисованию прошла Алена Витко.

Древние искусства Востока развивают в столице


Несколько минут - и разноцветные капли превращаются в картину. Абстракции на воде Мария Мунтян рисует несколько лет. О древневосточной технике "эбру" она узнала случайно, когда вместе с дочерями ставили физические опыты. А сейчас - сама обучает "водной живописи". 

Воду для загустения настаивают на экстрактах растений. Краски делают из пудры минералов. А стебли роз становятся основой для кистей. 

Ажурные узоры можно переводить также на дерево, стекло, текстиль или керамику. Такие возможности вдохновляют не только художников, но и дизайнеров. 

Принты из водной глади в дизайне использовали еще несколько столетий назад. На фон наносили каллиграфический текст - и такими живописными страницами украшали книги. Два искусства и сейчас комбинирует Саид Сахраи. Некоторые работы с персидским почерком занимают до 10 часов.

Ознакомиться с художественными восточными техниками можно и сейчас. В столице проходят тематические мастер-классы для детей, взрослых и семей. Недавно появились и онлайн-уроки.

 
 
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Ее суть - в нанесении рисунка на поверхность специально подготовленной жидкости  из воды и экстрактов растений. Затем из разноцветных капель кистями формируют...
 
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