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Древние искусства Востока развивают в столице

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице развивают технику рисования на воде - эбру. Ее суть - в нанесении рисунка на поверхность специально подготовленной жидкости из воды и экстрактов растений. Затем из разноцветных капель кистями формируют...

Ее суть - в нанесении рисунка на поверхность специально подготовленной жидкости из воды и экстрактов растений. Затем из разноцветных капель кистями формируют узоры. А финальный вариант переносят на бумагу.В такой технике создают абстракции, пейзажи и даже портреты. Мастер-класс по акварисованию прошлаНесколько минут - и разноцветные капли превращаются в картину. Абстракции на воде Мария Мунтян рисует несколько лет. О древневосточной технике "эбру" она узнала случайно, когда вместе с дочерями ставили физические опыты. А сейчас - сама обучает "водной живописи".Воду для загустения настаивают на экстрактах растений. Краски делают из пудры минералов. А стебли роз становятся основой для кистей.Ажурные узоры можно переводить также на дерево, стекло, текстиль или керамику. Такие возможности вдохновляют не только художников, но и дизайнеров.Принты из водной глади в дизайне использовали еще несколько столетий назад. На фон наносили каллиграфический текст - и такими живописными страницами украшали книги. Два искусства и сейчас комбинирует Саид Сахраи. Некоторые работы с персидским почерком занимают до 10 часов.Ознакомиться с художественными восточными техниками можно и сейчас. В столице проходят тематические мастер-классы для детей, взрослых и семей. Недавно появились и онлайн-уроки.