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Дожди и сильный ветер. Погода в Гродно в последние выходные мая

29.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в последние выходные весны будет ветрено и дождливо, но тепло, сообщает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу днем будет +17…19°C. Все время — сплошная облачность и сильный ветер. Вечером — дождь.

В воскресенье — облачно, утром и днем дождь, который к вечеру должен прекратиться. Сильный ветер. Температура воздуха — +16…18°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в последние выходные весны будет ветрено и дождливо, но тепло.
 
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