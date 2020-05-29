Дожди и сильный ветер. Погода в Гродно в последние выходные мая

Источник материала: Tut.by

В Гродно в последние выходные весны будет ветрено и дождливо, но тепло, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу днем будет +17…19°C. Все время — сплошная облачность и сильный ветер. Вечером — дождь.

В воскресенье — облачно, утром и днем дождь, который к вечеру должен прекратиться. Сильный ветер. Температура воздуха — +16…18°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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