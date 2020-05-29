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Дожди и сильный ветер. Погода в Гродно в последние выходные мая
29.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в последние выходные весны будет ветрено и дождливо, но тепло,
В субботу днем будет +17…19°C. Все время — сплошная облачность и сильный ветер. Вечером — дождь.
В воскресенье — облачно, утром и днем дождь, который к вечеру должен прекратиться. Сильный ветер. Температура воздуха — +16…18°C.
Хороших выходных — и оставайтесь дома!
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В Гродно в последние выходные весны будет ветрено и дождливо, но тепло.
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