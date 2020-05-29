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Дожди и сильный ветер. Все о погоде в Бресте в выходные
29.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные сидеть на самоизоляции будет не так обидно: в Бресте — дожди и сильный ветер, предупреждают погодные сервисы.
В субботу утром будет облачно, возможны дожди, сообщает
В воскресенье с утра до вечера обещают дождь и сильный ветер. Утром воздух прогреется до +17°С, днем станет на один градус теплее. Вечером порывы ветра будут достигать 16 м/с.
Оставайтесь дома — и берегите себя.
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В эти выходные сидеть на самоизоляции будет не так обидно.
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