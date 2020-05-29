Дожди и сильный ветер. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные сидеть на самоизоляции будет не так обидно: в Бресте — дожди и сильный ветер, предупреждают погодные сервисы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу утром будет облачно, возможны дожди, сообщает AccuWeather . Воздух прогреется до +12°С. Во второй половине дня тоже дожди, +14°С. К вечеру осадки прекратятся, но усилится ветер. Порывы будут достигать 18 м/с, предупреждает pogoda.by .

В воскресенье с утра до вечера обещают дождь и сильный ветер. Утром воздух прогреется до +17°С, днем станет на один градус теплее. Вечером порывы ветра будут достигать 16 м/с.

Оставайтесь дома — и берегите себя.

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