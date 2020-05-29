Строительство Софийского собора в Витебске выносят на общественное обсуждение

Источник материала: Tut.by

Проект строительства Софийского собора в Витебске вынесут на общественное обсуждение. Оно пройдет с 9 июня по 3 июля, сообщают «Витьбичи». Напомним, 50-метровый храм собираются возводить в южной части города — на левом берегу Западной Двины, недалеко от моста имени Блохина и торгового центра «Беларусь». Главный фасад будет обращен на мост.



Архитектурно-планировочную концепцию Софийского собора в Витебске выполнило ООО «Стройторгсервис»

Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Организатор общественного обсуждения — отдел архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома. Разработчик проекта — ООО «Стройторгсервис».

Проект строительства можно будет увидеть с 9 по 23 июня в Свято-Успенском кафедральном соборе (улица Крылова, 9). Его презентация пройдет 11 июня с 10.00 до 11.00 в этом же храме.

Кроме того, проект разместят на сайте горисполкома в разделе «Общественные обсуждения». По состоянию на утро 29 мая этой информации там пока нет.

До 3 июля замечания и предложения по проекту можно будет записать в журнале в холле Свято-Успенского собора, а также направить письмо в отдел архитектуры и градостроительства горисполкома по адресу: 210 015, Витебск, улица Шубина, 5. Или же отправить свои соображения на электронную почту: vitebskarh@tut.by. Дополнительная информация — по телефонам: 8 0212 24−62−99, 8 0212 24−62−97.

Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассмотрят на областном архитектурно-градостроительном совете не позднее 17 июля.

Напомним, инициатором строительства Софийского собора в Витебске стал архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Идею благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2016 года начались работы по возведению Софийского собора в парке Партизанской славы. Однако это не понравилось горожанам. Общественный протест вызвало то, что на территории, отведенной под строительство храма и размещение стоянки, хотели спилить 206 деревьев и свести 4658 кв. м газона. Тогда горисполком приостановил работы на объекте и рекомендовал епархии откорректировать проект строительства.

Настоятель Софийского собора протоиерей Михаил Мартынович сообщил «Витьбичам», что при возведении храма на берегу Двины «не запланировано использование бюджетных средств», строить его намерены только с помощью спонсоров и пожертвований.

К стройке хотят приступить в 2021 году и завершить ее в короткие сроки. Епархия обещает, что при строительстве не должны пострадать зеленые насаждения.

Собор будет состоять из двух частей — нижней и верхней. Нижняя станет как бы постаментом, который расположится каскадно по рельефу берега реки.

Новая церковь будет копировать Софийский собор в Полоцке, построенный в XI веке при князе Всеславе Чародее. Храм взорвали в XVIII веке во время Северной войны солдаты Петра I. Однако при строительстве нового собора в стиле барокко в Полоцке сохранились фундаменты. Специалисты изучили их, и верхнюю часть Софии в Витебске будут строить на основании этих обмеров.