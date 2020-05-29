ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Строительство Софийского собора в Витебске выносят на общественное обсуждение

29.05.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Проект строительства Софийского собора в Витебске вынесут на общественное обсуждение. Оно пройдет с 9 июня по 3 июля, сообщают «Витьбичи». Напомним, 50-метровый храм собираются возводить в южной части города — на левом берегу Западной Двины, недалеко от моста имени Блохина и торгового центра «Беларусь». Главный фасад будет обращен на мост.


Архитектурно-планировочную концепцию Софийского собора в Витебске выполнило ООО «Стройторгсервис»
Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Организатор общественного обсуждения — отдел архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома. Разработчик проекта — ООО «Стройторгсервис».

Проект строительства можно будет увидеть с 9 по 23 июня в Свято-Успенском кафедральном соборе (улица Крылова, 9). Его презентация пройдет 11 июня с 10.00 до 11.00 в этом же храме.

Кроме того, проект разместят на сайте горисполкома в разделе «Общественные обсуждения». По состоянию на утро 29 мая этой информации там пока нет.

До 3 июля замечания и предложения по проекту можно будет записать в журнале в холле Свято-Успенского собора, а также направить письмо в отдел архитектуры и градостроительства горисполкома по адресу: 210 015, Витебск, улица Шубина, 5. Или же отправить свои соображения на электронную почту: vitebskarh@tut.by. Дополнительная информация — по телефонам: 8 0212 24−62−99, 8 0212 24−62−97.

Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассмотрят на областном архитектурно-градостроительном совете не позднее 17 июля.

Напомним, инициатором строительства Софийского собора в Витебске стал архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Идею благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2016 года начались работы по возведению Софийского собора в парке Партизанской славы. Однако это не понравилось горожанам. Общественный протест вызвало то, что на территории, отведенной под строительство храма и размещение стоянки, хотели спилить 206 деревьев и свести 4658 кв. м газона. Тогда горисполком приостановил работы на объекте и рекомендовал епархии откорректировать проект строительства.

Настоятель Софийского собора протоиерей Михаил Мартынович сообщил «Витьбичам», что при возведении храма на берегу Двины «не запланировано использование бюджетных средств», строить его намерены только с помощью спонсоров и пожертвований.

К стройке хотят приступить в 2021 году и завершить ее в короткие сроки. Епархия обещает, что при строительстве не должны пострадать зеленые насаждения.

Собор будет состоять из двух частей — нижней и верхней. Нижняя станет как бы постаментом, который расположится каскадно по рельефу берега реки.

Новая церковь будет копировать Софийский собор в Полоцке, построенный в XI веке при князе Всеславе Чародее. Храм взорвали в XVIII веке во время Северной войны солдаты Петра I. Однако при строительстве нового собора в стиле барокко в Полоцке сохранились фундаменты. Специалисты изучили их, и верхнюю часть Софии в Витебске будут строить на основании этих обмеров.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественное обсуждение пройдет с 9 июня по 3 июля. Проект можно увидеть в Свято-Успенском кафедральном соборе.
 
Новости дня
Новости общества
 
В начале июня в Бресте отключают горячую воду. Где именно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика