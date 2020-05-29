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Имена лауреатов конкурса "Символы моей страны" назовут в июле
29.05.2020 09:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT78 конкурсантов отобразили герб и флаг Беларуси в живописи, графике и вышивке. Творческий проект "Символы моей страны" Музея современной белорусской государственности завершен. Конкурсанты ждут подведения итогов. На протяжении нескольких месяцев все желающие могли представить авторскую версию атрибутов суверенитета, ориентируясь на эталон, в любом художественном жанре.
Имена лауреатов конкурса назовут в июле. Торжественную церемонию награждения проведут ко Дню Независимости. Самые оригинальные работы станут экспонатами выставки, которую можно будет увидеть в Музее современной белорусской государственности.
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78 конкурсантов отобразили герб и флаг Беларуси в живописи, графике и вышивке. Творческий проект "Символы моей страны" Музея современной белорусской...
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