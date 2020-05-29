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В начале июня в Бресте отключают горячую воду. Где именно?
29.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В нескольких районах Бреста с 1 июня до 17.00 5 июня не будет горячей воды, предупреждают
Воду отключат в домах восточной части города от Кобринского моста до улиц Гродненской и Стафеева, в районе технического университета и СМЭП ГАИ, на улице Октябрьской Революции, 2, в районе, ограниченном проспектом Машерова, улицами Советской, Краснознаменной и набережной Скорины.
Отключения вызваны проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.
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Отключения вызваны проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.
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