В начале июня в Бресте отключают горячую воду. Где именно?

Источник материала: Tut.by

В нескольких районах Бреста с 1 июня до 17.00 5 июня не будет горячей воды, предупреждают Брестские теплосети .





Воду отключат в домах восточной части города от Кобринского моста до улиц Гродненской и Стафеева, в районе технического университета и СМЭП ГАИ, на улице Октябрьской Революции, 2, в районе, ограниченном проспектом Машерова, улицами Советской, Краснознаменной и набережной Скорины.

Отключения вызваны проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.