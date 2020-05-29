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В начале июня в Бресте отключают горячую воду. Где именно?

29.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нескольких районах Бреста с 1 июня до 17.00 5 июня не будет горячей воды, предупреждают Брестские теплосети.


Воду отключат в домах восточной части города от Кобринского моста до улиц Гродненской и Стафеева, в районе технического университета и СМЭП ГАИ, на улице Октябрьской Революции, 2, в районе, ограниченном проспектом Машерова, улицами Советской, Краснознаменной и набережной Скорины.

Отключения вызваны проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.

 
Теги: Брест
 
 
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Отключения вызваны проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.
 
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