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Украина открыла границы с Молдовой и странами ЕС. Но не с Беларусью
29.05.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь в пятницу, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко
В Украине открываются 66 пунктов пропуска, временно закрытыми продолжают быть 56.
— Полноценно все 66 направлений смогут функционировать только тогда, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны, — отметил Демченко.
Все открытые пункты пропуска расположены на границе с Молдовой и странами ЕС.
Демченко напомнил, что решение об открытии не касается пунктов пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью, они, как прежде, останутся закрытыми.
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В Украине открываются 66 пунктов пропуска, временно закрытыми продолжают быть 56.
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