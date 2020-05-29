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Украина открыла границы с Молдовой и странами ЕС. Но не с Беларусью

29.05.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь в пятницу, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко «Украинской правде».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В Украине открываются 66 пунктов пропуска, временно закрытыми продолжают быть 56.

— Полноценно все 66 направлений смогут функционировать только тогда, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны, — отметил Демченко.

Все открытые пункты пропуска расположены на границе с Молдовой и странами ЕС.

Демченко напомнил, что решение об открытии не касается пунктов пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью, они, как прежде, останутся закрытыми.

 
 
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В Украине открываются 66 пунктов пропуска, временно закрытыми продолжают быть 56.
 
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