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За чертой бедности находится более 440 тысяч белорусов
29.05.2020 09:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси за чертой бедности находится 4,7% населения или более 442 тысяч человек. Такова официальная статистика Национального статистического комитета.
По данным Белстат, согласно выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале 2020 года, у 4,7% респондентов среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который на 1 мая составляет 246,78 рубля (но так как речь идет о первом квартале, то БПМ составлял 239,87 рубля, изменившись с 1 февраля).
Согласно, опять же, официальной статистике, большую часть своего дохода Беларуси тратят на еду. По данным Белстат, денежные расходы граждан в расчете на домашнее хозяйство составили 1331,9 в месяц, из которых 995,5 (74,7%) приходится на потребительские расходы (на питание - 39,2%, покупку непродовольственных товаров - 31,7% и оплату услуг - 26,3%).
Отметим, что пять лет назад, в январе-марте 2015 года, доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности)
Напомним, что согласно официальной статистике Национального статистического комитета, в апреле средняя по стране зарплата в Беларуси
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В Беларуси за чертой бедности находится 4,7% населения или более 442 тысяч человек. Такова официальная статистика Национального статистического комитета.
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