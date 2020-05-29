За чертой бедности находится более 440 тысяч белорусов

В Беларуси за чертой бедности находится 4,7% населения или более 442 тысяч человек. Такова официальная статистика Национального статистического комитета.

По данным Белстат, согласно выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале 2020 года, у 4,7% респондентов среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который на 1 мая составляет 246,78 рубля (но так как речь идет о первом квартале, то БПМ составлял 239,87 рубля, изменившись с 1 февраля).

Согласно, опять же, официальной статистике, большую часть своего дохода Беларуси тратят на еду. По данным Белстат, денежные расходы граждан в расчете на домашнее хозяйство составили 1331,9 в месяц, из которых 995,5 (74,7%) приходится на потребительские расходы (на питание - 39,2%, покупку непродовольственных товаров - 31,7% и оплату услуг - 26,3%).

Отметим, что пять лет назад, в январе-марте 2015 года, доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности) составляла 3,5%.