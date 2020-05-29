День открытых дверей на историко-филологическом факультете МГУ им. Кулешова пройдет онлайн 30 мая

Источник материала: Радзiма

Историко-филологический факультет МГУ имени А. А. Кулешова приглашает выпускников на День открытых дверей, который будет проходить в формате онлайн 30 мая с 11:00, сообщает mogilevnews.by .

— Для того чтобы узнать о специальностях, которые можно получить на одном из старейших факультетов вуза, сегодня не нужно выходить из дома. Мы заботимся о здоровье наших будущих студентов! Достаточно зайти на нашу страницу «ВКонтакте» и запустить видео стрима. Там, в режиме онлайн, можно получить любую консультацию, задать любой вопрос по поводу поступления, – комментирует декан историко-филологического факультета Наталья Михайловна Савченко.

В мероприятии примут участие все заведующие кафедрами факультета, представители приемной комиссии университета, ведущие специалисты. Организаторы обещают, что стрим будет длиться, пока не будут даны ответы на все вопросы.

Трансляция пройдет на странице вуза в VK. Вопросы можно задавать во время в комментариях под видео или заранее, прислав сообщение на адрес электронной почты evmenkov@msu.by.

В этом году на историко-филологическом факультете набирают абитуриентов на обучение по специальностям: “История (археология)”, “История и обществоведческие дисциплины”, “Белорусский язык и литература”, “Русский язык и литература”, “Журналистика (печатные СМИ)”.