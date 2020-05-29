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Экс-директора коммунального предприятия приговорили к 3 годам - купили насосы, а не собрали из комплектующих

29.05.2020 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александра Ксенофонтова, который до 2017 года возглавлял «Добрушский коммунальник», приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий. Он был задержан в зале суда. Об этом TUT.BY рассказала дочь обвиняемого Дарья.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр Ксенофонтов был приговорен к трем годам лишения свободы сегодня, 29 мая, его задержали в зале суда — до приговора обвиняемый был отпущен под залог.

Александр Ксенофонтов до 2017 года возглавлял «Добрушский коммунальник», пока в отношении него не возбудили уголовное дело о коррупции. Его обвиняли в том, что купил насосы по завышенной цене, чем нанес ущерб госпредприятию. Мотив — хотел «продемонстрировать свою значимость как руководитель», никаких богатств у Ксенофонтова не нашли. Чтобы остаться под залогом, он взял один кредит. Чтобы оплатить услуги адвоката — второй. «Никакого ущерба предприятию я не нанес, наоборот, мы забрали „мертвые“ долги и получили прибыль, а меня за это еще и судят. Четвертый год мусолят дело», — рассказывал TUT.BY обвиняемый.

Согласно обвинению, Александр Ксенофонтов при закупке оборудования превысил служебные полномочия (ч. 3 ст. 426 УК). Не провел маркетинговое исследование рынка, чтобы найти поставщика с наименьшей ценой. Не произвел сравнение цен у завода-изготовителя и поставщика оборудования. Не запросил у поставщика накладные по приобретенному товару, а также таможенные декларации. Все это, по мнению следствия, привело к тому, что не был соблюден принцип конкуренции. При проведении закупки участвовала только одна компания — «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго», с ней и был заключен договор на поставку пяти насосных установок на сумму 92 тысячи рублей.

Вот как ситуацию объяснял бывший директор коммунального предприятия:

— Пришло время менять пять насосных установок. Перед нами стоит задача в том числе исполнять государственную программу по энергоэффективности. По закону мы могли приобрести только отечественное оборудование. Свободных денег на покупку на счету предприятия не было. Поэтому мы искали поставщика, который согласится поставить оборудование в счет перевода долга. У предприятия «Гомельстекло» была большая задолженность за наши услуги. Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» согласился взять товар — стекло — в счет поставки насосов. И предоставил документы, что у них белорусская продукция. Ни одна другая компания без предоплаты, по бартеру работать не хотела. По сути, для нас это был единственный шанс купить насосы. Не пошли бы на это — периодически люди оставались бы без воды. За пять лет экономический эффект от закупки насосов составил более 35 тысяч рублей.

Первый раз наказание в три года лишения свободы прокурор запросил еще в октябре 2019 года, но разбирательство затянулось еще на 7 месяцев. Гособвинитель попросил у суда дать время на сбор дополнительных доказательств.

Последняя экспертиза, которую по запросу УСК по Гомельской области проводила частная компания и которую в итоге положили в основу обвинения, установила, что можно было купить запчасти, самим собрать установку, это было бы значительно дешевле, чем купить готовый насосный комплект. Обвинение утверждает, что если бы Ксенофонтов как директор купил комплектующие, которые бы собрали рабочие, можно было бы сэкономить 75 тысяч рублей, именно на такую сумму и выставлен ущерб бывшему директору предприятия. Обвиняемый считает, что нельзя было так сделать.

27 мая Александр Ксенофонтов выступил в суде с последним словом. Накануне гособвинитель, как и семь месяцев назад, попросил суд назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

 
 
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Александра Ксенофонтова, который до 2017 года возглавлял «Добрушский коммунальник», приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Он был...
 
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