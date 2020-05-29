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Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая
29.05.2020 14:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ субботу будет облачно. Температура воздуха ночью оставит от + 9°C до + 15°C. Днем будет от + 12°C до + 21°C.
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В субботу будет облачно. Температура воздуха ночью оставит от + 9°C до + 15°C. Днем будет от + 12°C до + 21°C. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите...
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