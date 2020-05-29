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«Элемент фейерверка попал за шиворот, кричал: «Ложитесь!» Обвиняемый рассказал в суде о салюте 3 июля

29.05.2020 14:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После перерыва в суде Московского района Минска возобновился процесс по делу о ЧП на салюте 3 июля. Обвинение предъявлено трем фигурантам: россияне Максимилиан Сапронов и Константин Денисов находятся под стражей, в отношении командира патрульной роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика такая мера пресечения не избиралась.


Алексей Круглик

Праздничный салют в День независимости в Минске закончился трагедией. Во время запуска салюта взорвались заряды, погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек получили травмы, в том числе ребенок. Из 480 заряженных в итоге снарядов 195-го калибра почти 200 оказались бракованными. По версии обвинения, причиной ЧП стала механическая доработка снарядов: вместо того, чтобы заменить бракованные изделия, которые по размеру были больше положенного и не помещались в салютные установки, обвиняемые ножами сняли часть оболочки, обкатали снаряды и зарядили их в ствол. Внутри металлической мортиры произошел взрыв, осколки разлетелись и попали в зрителей.

Сегодня в суде нет ни одного человека, который бы пришел на процесс без маски: их надели судья, прокурор, адвокаты, обвиняемые и потерпевшие. Некоторые потерпевшие попросили рассматривать дело в их отсутствии, другие просто не пришли, только пять человек присутствуют на заседании. Среди них - муж погибшей минчанки Наталии Максимчук.

После двухмесячного перерыва суд возобновил допрос 26-летнего Алексея Круглика, командира патрульной роты Минской военной комендатуры.

По его словам, подготовка к салюту на День независимости началась 1 июля 2019 года. Он видел, что некоторые фейерверки были бракованными, но руководству об этом не докладывал, потому что 9 мая была такая же картина.

— Все об этом знали 9 мая, и ситуация повторилась. В этот раз приходил начальник штаба, командир батальона, заместитель военного коменданта, — отмечает Круглик и добавляет: руководство видело, как обрезались фейерверки, которые не подходили по размеру. У одного руководителя это не вызывало никаких вопросов, другой спросил, что они делают - но никто не остановил.

Во время допроса Алексей Круглик говорит, что 1 июля отлучился на интервью, когда вернулся, сотрудники российской компании «Пиро-Росс» Максимилиан Сапронов и Константин Денисов уже обрезали фейерверки.

— Они заверили, что это безопасно. Я относился к ним как к специалистам, — рассказывает в суде Круглик.

Он уверяет, Денисов на его глазах прокатывал еще 1−2 фейерверка, чтобы уменьшить их диаметр для салютной установки. Чуть позже он пояснит, что по инструкции запрещено использовать просроченные и бракованные фейерверки, разбирать их и ремонтировать. А присутствие «Пиро-Росс» вообще не регламентировано никакими документами.

— Я не особо хотел использовать эти фейерверки, не внушали доверия внешним видом, — говорит Алексей Круглик.


В суде звучит: 1 июля обвиняемые обкатали и обрезали около 80 фейерверков. Круглик интересовался у представителей российской компании, почему так много бракованных изделий. Они поясняли: в 2017 году у директора были «непонятные дела, не платили зарплату, много людей ушло, набрали молодых и они так неаккуратно налепили фейерверки».

2 июля 2019 года, по словам Круглика, продолжилась подготовка к салюту, обвиняемые опять обрезали бракованные изделия. И снова это увидело руководство, которое принесло им еду, чтобы перекусить: «Что ты мучаешься? Давай дам команду - и из другой роты придет пару офицеров и помогут». Круглик от этой помощи отказался.

— Ближе к 17.00 нам сказали, что хватит заниматься ерундой, нужно менять фейерверки, потому что не успеем все, — уточняет командир патрульной роты.

По версии обвинения, фигуранты за эти дни нарастили провода на 12 фейерверках, около 180 обрезали и еще 6 штук прокатали. На салют 9 мая, по словам Алексея Круглика, некоторые изделия также обрезались.


К салюту в День независимости 2019 года подготовка началась с 8 утра 3 июля, в 14.30 салютные установки уже были возле стелы. В обед к солдатам присоединились сотрудники российской компании «Пиро-Росс».

— В 22.20 поступила команда «залп», — вспоминает Алексей Круглик. — Прошла первая минута - и началось большое количество так называемых «буряков». Это когда фейерверк взрывается на неположенной высоте и горящие элементы начинают разлетаться в разные стороны. Мы услышали первый взрыв, но в тот момент находились за деревьями, а потом на третьей минуте снова раздался взрыв, в 50-ти метрах от нас. За пять секунд до этого я увидел «буряк», и элемент залетел мне за шиворот. Достал его и кричал: «Ложитесь!».

Как уверяет Круглик, это не первое ЧП во время салюта. До происшествия на День независимости салютные установки трижды взрывались, правда, по другим причинам. Это было в 2013, 2017 и 2018 годах.

Первый салют, которым руководил командир патрульной роты Круглик, был в День независимости 2018 года. Уже тогда были вопросы к качеству фейерверков.

— Мой заместитель поехал получать их на склад и там были просроченные изделия. Доложили. Ответили: «Получайте, что есть». Заведующая склада говорила, что уже докладывала об этом, но ей сказали, что фейерверки стоят дорого, экономически невыгодно их уничтожать. (…) На сегодняшний день на складе больше половины просрочены, — рассказывает во время допроса Круглик.

По его подсчетам, во время салюта 3 июля 2019 года около 10% фейерверков были просрочены. Армия планировала модернизировать салютные установки, но «сумма была хорошая», это так и осталось планом.

TUT.BY следит за ходом процесса.


Максимилиан Сапронов

Напомним, сотрудникам российского предприятия Максимилиану Сапронову и Константину Денисову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК (Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере; им грозит от 2 до 7 лет лишения свободы). Действия командира роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика квалифицированы по ч. 2 ст. 463 УК (Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере; ему грозит до 5 лет лишения свободы).

Обвиняемым также предъявлен иск на сумму 742 тысячи рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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