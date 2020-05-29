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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яркие стрит-арты в поддержку бездомных животных появились в Бресте Уличное искусство в поддержку бездомных животных. С помощью стрит-артов, на которых спасенные от смерти кошки и собаки, брестские зоозащитники решили бороться с...

Уличное искусство в поддержку бездомных животных. С помощью стрит-артов, на которых спасенные от смерти кошки и собаки, брестские зоозащитники решили бороться с проблемой бездомных животных.Вот такие яркие стрит-арты появились этой весной на стене одного из тепловых пунктов брестского двора на улице Гоголя. И это не просто новая локация для селфи. Хотя, в-первую очередь, говорят прохожие, такие работы на серых стенах всегда поднимают настроение.Идея в том, что для портретов, нарисованных на стенах, позировали настоящие животные. И они очень нуждаются в хозяевах.Нина Владимировна - волонтер. Помогает поправиться тяжелым четвероногим, которые попали в беду.Идея помочь найти хозяев для бездомных животных, как Белла или Чита, принадлежит волонтеру-зоозащитнице Ирине Омельянчук. Ее инициатива нашла поддержку в конкурсе социальных проектов.Потребовалось немало времени, чтобы согласовать проект под названием "Я жив". А вот уличный художник Илья Никитюк откликнулся на предложение реализовать проект сразу же.Вскоре на стене рядом с изображениями животных появятся QR-коды. По ним вы сможете зайти в группу в социальных сетях, которая рассказывает о бездомных кошках и собаках, что нуждаются в добром хозяине. Кто знает, может, именно там вы обретете друга.Волонтеры очень надеются, что их проект продолжится, и как можно больше животных обретут дом. А город получит еще одно милое украшение для серых стен.