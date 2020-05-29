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Яркие стрит-арты в поддержку бездомных животных появились в Бресте

30.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уличное искусство  в поддержку бездомных животных. С помощью стрит-артов, на которых спасенные от смерти кошки и собаки, брестские зоозащитники  решили бороться с проблемой бездомных животных. 

Вот такие яркие стрит-арты появились этой весной на стене одного из тепловых пунктов брестского двора на улице Гоголя. И это не просто новая локация для селфи. Хотя, в-первую очередь,  говорят прохожие,  такие работы на серых стенах всегда поднимают настроение.

Идея в том, что для портретов, нарисованных на стенах, позировали настоящие животные. И они очень нуждаются в хозяевах.

Нина Осипова, волонтер: "Живет у нас уже давно, она старается понравиться всем, кто приходит к нам во двор, хочет найти себе хорошего хозяина".

Нина Владимировна - волонтер. Помогает поправиться тяжелым четвероногим, которые попали в беду.

Нина Осипова, волонтер: "Мы не собираем всех подряд с улицы, а к нам попадают те, которые уже имели какие-то неприятные моменты во время самовыгула. Нам приходится их лечить, приводить в порядок. Самая большая проблема - найти новую семью".

Идея помочь найти хозяев для бездомных животных, как Белла или Чита, принадлежит волонтеру-зоозащитнице Ирине Омельянчук. Ее инициатива нашла поддержку в конкурсе социальных проектов.

Ирина Омельянчук, зоозащитник, волонтер: "Идея была такая:  показать, что бездомные животные очень красивые, что они достойны того,  чтобы их заметили,  обратили внимание".  

Потребовалось немало времени, чтобы согласовать проект под названием "Я жив". А вот уличный художник Илья Никитюк откликнулся на предложение реализовать проект сразу же.

Вскоре на стене рядом с изображениями животных появятся QR-коды. По ним вы сможете зайти в группу в социальных сетях, которая рассказывает о бездомных кошках и собаках, что нуждаются в добром хозяине. Кто знает, может, именно там вы обретете друга.

Волонтеры очень надеются, что их проект продолжится, и как можно больше животных обретут дом. А город получит еще одно милое украшение для серых стен. 

 
 
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Уличное искусство  в поддержку бездомных животных. С помощью стрит-артов, на которых спасенные от смерти кошки и собаки, брестские зоозащитники  решили бороться с...
 
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