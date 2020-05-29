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День детства вместо традиционной линейки устроили в Бресте
29.05.2020 15:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДень детства устроили сегодня в Бресте: так необычно выпускники областного лицея решили попрощаться с учебой. Вместо торжественной линейки - мыльные пузыри и цветные мелки, игры в классики и резиночки. В лицее имени Машерова учатся одаренные дети со всего региона. Это восемь профильных классов, среди них филологическое, физико-математическое, правоведческое, химико-технологическое и другие направления. Как и все выпускники, лицеисты сейчас готовятся к госэкзаменам. В этом году стены учреждения покинут сто тридцать шесть детей. Из них двадцать шесть получат золотые медали.
По традиции одиннадцатиклассники высадили возле лицея цветы на память о своем выпуске. А аттестаты зрелости лицеисты получат в торжественной обстановке через две недели.
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День детства устроили сегодня в Бресте: так необычно выпускники областного лицея решили попрощаться с учебой. Вместо торжественной линейки - мыльные пузыри и...
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