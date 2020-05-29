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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наступает пора совместных действий по реализации общей экономической стратегии стран Содружества Наступает пора совместных действий по реализации общей экономической стратегии стран Содружества. Об этом заявил сегодня Премьер-министр Беларуси Сергей Румас...

Наступает пора совместных действий по реализации общей экономической стратегии стран Содружества. Об этом заявил сегодня Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на Совете глав правительств СНГ. Он прошел в режиме видеоконференции. Речь идет в первую очередь о сферах, которые обеспечивают здоровье людей в условиях пандемии и готовы реагировать на вирусные угрозы. Сейчас стратегическая цель каждого - сохранение социально-экономической и финансовой стабильности. И в условиях взаимозависимости промышленных, сельскохозяйственных и транспортных комплексов эти задачи нужно решать сообща. Как и создание зоны свободной торговли услугами, без барьеров и с упрощенными таможенными процедурами.По итогам Совета принята стратегия о совместных усилиях стран СНГ по борьбе с распространением инфекции. Очередное заседание состоится 6 ноября в Ташкенте.