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Наступает пора совместных действий по реализации общей экономической стратегии стран Содружества

29.05.2020 15:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наступает пора совместных действий по реализации общей экономической стратегии стран Содружества. Об этом заявил сегодня Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на Совете глав правительств СНГ. Он прошел в режиме видеоконференции. Речь идет в первую очередь о сферах, которые обеспечивают здоровье людей в условиях пандемии и готовы реагировать на вирусные угрозы. Сейчас стратегическая цель каждого - сохранение социально-экономической и финансовой стабильности. И в условиях взаимозависимости промышленных, сельскохозяйственных и транспортных комплексов эти задачи нужно решать сообща. Как и создание зоны свободной торговли услугами, без барьеров и с упрощенными таможенными процедурами. 
По итогам Совета принята стратегия о совместных усилиях стран СНГ по борьбе с распространением инфекции. Очередное заседание состоится 6 ноября в Ташкенте.

 
 
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Наступает пора совместных действий по реализации общей экономической стратегии стран Содружества. Об этом заявил сегодня Премьер-министр Беларуси Сергей Румас...
 
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