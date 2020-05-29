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Настоящее лето придет к концу следующей недели
29.05.2020 16:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается восстановление температурного режима, характерного для этих чисел июня.
На сегодня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности, местами пройдут дожди. На выходные синоптики также прогнозируют осадки и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 15 градусов, днем от 12 до 18 тепла.
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По предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается восстановление температурного...
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