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В Молодечно в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход

В Минске во дворе Mercedes сбил пенсионера

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Молодечно в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. В Минске Mercedes сбил пенсионера В Молодечно в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 28 мая около 14 часов в Молодечно водитель 1949 года рождения, двигаясь на автомобиле "Форд-Фокус"...

28 мая около 14 часов в Молодечно водитель 1949 года рождения, двигаясь на автомобиле "Форд-Фокус" по улице Янки Купалы, совершил наезд на пешехода 2006 года рождения - девочку, которая переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя с полученными телесными повреждениями доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.Автомобиль сбил пенсионера в столичном дворе, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла днем 29 мая во дворе дома № 153 на проспекте Независимости. Здесь, по информации инспекторов, 26-летний водитель Mercedes сбил 88-летнего мужчину. В результате ДТП пенсионер получил травмы и доставлен в больницу.Госавтоинспекция Минской области напоминает о продолжении специального комплексного мероприятия "Внимание: дети!" и настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем! При подъезде к пешеходным переходам снижать скорость движения вплоть до остановки транспортного средства, в обязательном порядке двигаться с включенным ближним светом фар либо дневным ходовым.