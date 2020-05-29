ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Молодечно в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. В Минске Mercedes сбил пенсионера

29.05.2020 16:10 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Молодечно в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход

28 мая около 14 часов в  Молодечно водитель 1949  года рождения, двигаясь на автомобиле "Форд-Фокус" по улице Янки Купалы, совершил наезд на пешехода 2006  года рождения - девочку, которая переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя с полученными телесными повреждениями доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка. 

В Минске во дворе Mercedes сбил пенсионера

Автомобиль сбил пенсионера в столичном дворе, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла днем 29 мая во дворе дома № 153 на проспекте Независимости. Здесь, по информации инспекторов, 26-летний водитель Mercedes сбил 88-летнего мужчину. В результате ДТП пенсионер получил травмы и доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Минской области напоминает о продолжении специального комплексного мероприятия "Внимание: дети!" и настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем! При подъезде к пешеходным переходам снижать скорость движения вплоть до остановки транспортного средства, в обязательном порядке двигаться с включенным ближним светом фар либо дневным ходовым.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Молодечно в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 28 мая около 14 часов в  Молодечно водитель 1949  года рождения, двигаясь на автомобиле "Форд-Фокус"...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске неделю не будут ходить трамваи трех маршрутов. Что пустят взамен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика