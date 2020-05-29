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В Минске неделю не будут ходить трамваи трех маршрутов. Что пустят взамен

29.05.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всю следующую неделю не будут ходить трамваи трех маршрутов. Вместо них пустят автобус и временный трамвай, сообщает «Минсктранс».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

C 1 по 7 июня отменяется движение трамваев маршрутов № 3, 6, 7. Взамен организуют автобусный маршрут № 907 «Комаровский рынок — Буденного», а также временный трамвайный маршрут № 10 «Озеро — проспект Независимости».

Пассажиры с проездными на определенный период времени (без лимита поездок) на трамвай смогут ехать без дополнительной оплаты в автобусах № 907.

 
 
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Всю следующую неделю не будут ходить трамваи трех маршрутов. Вместо них пустят автобус и временный трамвай, сообщает «Минсктранс».
 
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