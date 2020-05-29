ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Нужна мотивация служить». Кандидат в депутаты, выступавший против «закона об отсрочках», вернулся из армии

29.05.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Мне кажется, единственное, чему тебя может научить армия, — это терпеть, а терпеть белорусы и так умеют, поэтому я не почувствовал, что за время службы как-то изменился», — рассуждает айтишник Алексей Лазарев. В прошлом году Леша был одним из самых молодых кандидатов в депутаты Палаты представителей, но в парламент не прошел. Через восемь дней после выборов его призвали на полгода. «Чтобы знать, что со мной происходит, читайте мой твиттер», — предупредил он друзей перед отправкой в часть, а затем активно писал о «жизни в берцах» в своих постах. Недавно Алексей вернулся «на гражданку». О том, как прошли его шесть солдатских месяцев, молодой человек рассказал TUT.BY.


Алексею Лазареву 22 года, он из Минска. В универе он год занимался на военной кафедре, поэтому служить ему нужно было шесть месяцев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Коротко о Леше: до армии закончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ и работал в IT-компании. Параллельно был активистом Молодежного блока и одним из самых заметных противников «закона об отсрочках». Службу проходил в воинской части в Лепельском районе. С субботы, 23 мая, «на гражданке». И до, и после парламентских выборов снимки Алексея не раз встречались в СМИ, поэтому первое, о чем хотелось спросить его при встрече: «Офицеры и солдаты вас сразу узнали?»

— Сержанты и офицеры знали, кто я, но старались этого не показывать, — отвечает Алексей. — Когда общались наедине, некоторые из них расспрашивали про Молодежный блок. Интересовались, чем мы занимаемся, за что боремся. Периодически сержант обращался ко мне: «Депутат». Солдаты спрашивали: «Почему он так тебя зовет?» — и я пояснял.

Чаще узнавать Алексея в части стали после того, как он начал вести «солдатский» твиттер. Говорит, идея писать о службе в сети появилась еще до призыва: хотелось побольше рассказать людям об армейской жизни.

— В части телефоны с интернетом запрещены, поэтому я заранее договорился с другом «на гражданке», что буду набирать посты в СМС и отправлять ему. Он сокращал их до нужного количества символов (размер сообщения в твиттере 280 знаков. — Прим. TUT.BY), исправлял ошибки и публиковал, — рассказывает Алексей. — В армии мой твиттер как-то быстро отследили и вызвали на разговор. Сначала к офицеру, потом к психологу, затем идеологу.

— И как?

— Нормально, — продолжает Алексей. — В своих постах я «миксовал» — и хорошее, и не очень. Хорошего, как мне кажется, было больше. Правда, порой военные по-своему понимали мои твиты. Временами их оскорбляло то, что мне казалось совершенно безобидным.

Как-то нас подняли в пять утра, сказали: нужно идти в парк убирать территорию. Солдат это возмутило, и я в шуточной форме написал: ожидание от армии — ищем цели с помощью прибора ночного видения, реальность — собираем мусор с помощью фонарика. До нашего идеолога информация про этот пост дошла, по ходу, в каком-то искореженном виде. Якобы я пожаловался, что у нас нет очков ночного видения. Мне пришлось написать объяснительную. Затем они проверили, как и что было в сообщении, и проблема решилась.

Объяснительные за свои посты, продолжает Алексей, он писал дважды. Вопросы, говорит, в основном если и возникали, то о том, действительно ли он ведет твиттер через СМС. Как-то у него даже забрали телефон, но ненадолго. Удалять посты никто никогда не просил.

— Мне кажется, в части не возражали, что я все это публикую. Только говорили, сначала ты должен успеть сделать все по службе, а потом — пиши, — описывает ситуацию собеседник. — Первое время из-за блога идеологи часто вызывали меня на беседы. Наверное, потому что им влетало за мои сообщения. Я объяснял, что не делаю ничего плохого. Просто хочу, чтобы для людей «на гражданке» армия стала более открытой. И чтобы проблемные моменты, которые возникают во время службы, мы вместе могли улучшить.


Алексей до армии. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Что-то получилось улучшить?

— Как-то я написал, что мы мерзнем в актовом зале, а бушлаты надеть нельзя. В следующий раз в клуб нас провели строевым шагом, чтобы мы вспотели. Затем сказали, благодаря Лазареву, то есть мне, все будут сидеть в бушлатах и потеть. Но всем было нормально. Многие солдаты потом сказали мне спасибо. Действительно, говорили, в зале было холодно.

— А вообще, как солдаты реагировали на ваш блог?

— Мой взвод меня максимально поддерживал, остальные не всегда. Как-то я написал, что музыка в солдатской столовой напоминает маршрутку. Это поняли так, словно мне не нравится музыка, и ее отключили. Ребята стали косо на меня посматривать. Как-то один из парней, с которым мы позже пересеклись во время службы, сказал: «До того, как я с тобой познакомился, мне хотелось тебя побить». Вообще, на все ситуации, связанные с моими постами, я старался реагировать спокойно. Иногда случались и очень приятные моменты. Как-то, возвращаясь с полигона, мы пересеклись с пехотой. Было темно, но парни меня узнали. Подошли пожать руку, поговорить. Попросили о них написать. Я решил, почему бы и нет.

— А что за история с постом про телевизор, который вы написали, а затем исправили?

— На улице была гроза, а у нас в расписании стоял просмотр новостей, но в телевизоре не было сигнала. Чтобы не сидеть без дела, я, как и многие ребята, взялись читать книжки, но нам сказали их отложить. Данная ситуация многих разозлила, даже товарищи попросили меня рассказать о ней в твиттере. В итоге я сделал пост, что мы сидели и «смотрели» неработающий телевизор. Позже на построении меня вызвали из строя и офицер сообщил, что я написал неправду, что телевизор работал, но не было сигнала. Для них это было принципиально. Я сделал твит-опровержение. Мне кажется, второй пост всем понравился гораздо больше.

«В коридоре висели распечатки с историями солдата, которые были осуждены за рукоприкладство»

В армии, рассказывает Алексей, немало моментов, которые человеку «на гражданке» сложно понять. Из-за чего, например, нельзя пользоваться смартфонами, почему солдатская баня — раз в неделю, зато вечером обязательный просмотр новостей.


— Или, например, мы убрали территорию, а через час там покосили. В итоге нужно было снова убирать, — говорит молодой человек. — И таких непонятных ситуаций хватает. Правда, если сразу тебя это возмущает, потом ты привыкаешь: приказы не обсуждаются.

В то же время, что-то становится объяснимым. Например, ситуация со смартфонами. Запрет, пояснили Алексею, связан с тем, чтобы со своими армейскими фото срочники случайно не «сливали в сеть» секретную информацию.

— Это во-первых. Во-вторых, объяснил мне идеолог, не у всех есть возможность купить смартфон, а это порождает неравенство и воровство, — передает ту беседу Алексей. — Хотя я здесь с ним не согласен. Мне кажется, в наше время уже у всех такие телефоны. Пусть даже самые простые. Да и воровство запрет на смартфоны не исключает. У меня, например, пропал power bank, который я как-то оставил на зарядке.

Что касается «просмотра новостей», то «в головы срочников, — рассуждает Леша, — должна попадать только та информация, которая одобрена государством». Так что этот вопрос тоже объясним. А вот ситуация с душем, продолжает молодой человек, не очень понятна.

— У нас в душе была только холодная вода. Причем, душ — это не закрытая кабинка. Ты можешь сполоснуться, но рядом стоят люди у умывальников, — рассказывает молодой человек. — Хорошо помыться получалось только, когда нас водили в солдатскую баню. Там уже было много душей и горячая вода. И это были счастливые моменты, но они случались раз в неделю. Меня удивляет, что в XXI веке нормально помыться и сменить нижнее белье можно раз в семь дней. Это как-то совсем негигиенично. Данную ситуацию мы обсуждали с офицерами. Они согласны: банные дни проходят редко, но сделать ничего не могут. Но были и плюсы. В каждом подразделении у нас стояла «стиралка». При необходимости мы могли ей пользоваться.


25 ноября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дедовщины в военной части, где служил Алексей, не было.

— В армии никто даже пощечину тебе не даст, потому что за любой синяк могут посадить, — говорит собеседник. — У нас в коридоре висели распечатки с историями солдат, которые были осуждены за рукоприкладство. Об этом постоянно читали лекции и показывали фильмы. Сейчас лучше даже не просить, чтобы младший товарищ сходил тебе в магазин. Это тоже могут расценить как дедовщину. Данная ситуация позволяет тебе почувствовать себя безопасно.

Еще один момент, который заметно оберегает солдат, и иногда, говорит Алексей даже чрезмерно, — это контроль, чтобы никто из ребят не получил никаких травм.

— Сейчас каждое ЧП в армии быстро попадает в СМИ. С одной стороны — это хорошо. С другой, когда шум поднимают из-за чего-то незначительного, — плохо, — рассуждает молодой человек. — В итоге, на турнике, например, мы могли заниматься только вдвоем: один подтягивается, второй — страхует. Некоторых это раздражало. Вообще, тренировок у нас было мало. Не скажу, что, когда я шел в армию, был спортивным, но семь раз мог подтянуться. После курса молодого бойца, где мы в основном учились ходить строевым и посещали лекции, это количество сократилось до двух подтягиваний. Только позже — на полигоне, где мы таскали грузы, моя физическая форма улучшилась. Хотя, возможно, в других частях по-другому.

— А сами солдаты готовы к серьезной физподготовке?

— Все по-разному. Кто-то хотел улучшить физическую форму. Я зенитчик, и, возможно, в наших войсках не должно быть такой физкультуры, как в спецназе. Но и не должно быть такого, что вы только работаете. Иначе вместо того, чтобы убирать территорию в армии, я бы мог приносить пользу на гражданке как инженер и зарабатывать в страну валюту. А я в это время выкапывал траву.

«Мне кажется, армия может научить тебя только терпеть»

В начале службы в одном из своих постов Алексей написал, что в его взводе пойти в армию мечтало всего четыре человека. Позже появилось второе сообщение: «Очень жаль, что у нас служат не из-за желания защищать родину или стать профессионалом в военном деле, а из-за угрозы уголовного наказания».


25 ноября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Почему вы так решили? — спрашиваем у него.

— До армии парни смотрели фильмы типа «Цельнометаллическая оболочка», где показано, как солдаты носят бревна, преодолевают препятствия, учатся рукопашному бою. А в реальности оказалось, что чаще тебе приходится подметать территорию. Отсюда разочарование. Если бы эта работа как-то больше «миксовалась» с занятиями, было бы неплохо.

— Но ведь было же за эти полгода и что-то хорошее?

— Самое хорошее в армии — это люди, которые мне все эти шесть месяцев встречались.

— Как думаете, служба вас как-то изменила?

— Мне кажется, армия может научить тебя только терпеть. Но не в смысле, превозмогать трудности, а в значении свыкаться с ними.


— Ваши топ-три момента в армейской жизни, которые бы вы изменили?

— Первое, нужно уменьшать срок службы. Мне кажется, полтора года, которые служат ребята без «вышки», это очень много. Я за полгода успел и курс молодого бойца пройти, и на полигоне побывать. Это, кстати, самое полезное, что было за эти шесть месяцев. Второе, стоит увеличить денежное довольствие. Солдаты получают где-то от 33 до 55 рублей. Тем, кто курит, этого не хватает даже на сигареты. И третье, хотелось бы, чтобы людей почаще отпускали домой в увольнительные, так человек не будет терять социальные связи. А вообще, самое главное, что нужно сделать — это чтобы у парней появилась мотивация служить.

— В последнее время Минобороны активно работает над этим. Например, тем, кто отслужил, срок службы включают в страховой пенсионный стаж. Или второй пример — за отслужившими сохраняется рабочее место.

— Сейчас мир ускоряется. Вокруг много молодых и успешных, и все стараются к этому успеху прийти как можно быстрее. А армия забирает у тебя время. И хочется что-то равноценное получить взамен, — рассуждает Алексей. — Плюс времена меняются, а идеология у нас остается старая. Как нам объясняют, почему мы должны служить? Это, говорят, долг родине. Но молодежь не понимает, что это за такой долг. Да и служить только потому что ты кому-то что-то должен, тоже не совсем понятный момент. А еще многие не доверяют нашему государству. А если нет доверия, то какая мотивация это государство защищать?

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Лазарев был одним из самых молодых кандидатов в депутаты Палаты представителей, но в парламент не прошел. Через восемь дней после выборов его призвали на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минское метро перейдет на летний режим работы с 1 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика