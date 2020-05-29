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Семейные экомаршруты разработали в Ботаническом саду

29.05.2020 16:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зеленый квест  для всей семьи! В эти выходные Ботанический сад приглашает прогуляться по живописным ландшафтам  и выполнить интерактивные задания. 30 и 31 мая каждому посетителю на входе выдадут специальную карту с определенным маршрутом. Во время прохождения надо дистанционно  выполнить различные задания. Помощником станет мобильный телефон. Всего разработано 10 маршрутов - 6 взрослых и 4 детских.

Семейные экомаршруты разработали в Ботаническом саду


Маршруты участников не пересекаются, а время для прохождения квеста не ограничено. Кроме квеста, организаторы подготовили сладкие угощения (мороженое), а также розыгрыш подарков и онлайн-шоу.

 
 
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Зеленый квест  для всей семьи! В эти выходные Ботанический сад приглашает прогуляться по живописным ландшафтам  и выполнить интерактивные задания. 30 и 31 мая...
 
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