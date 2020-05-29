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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семейные экомаршруты разработали в Ботаническом саду Зеленый квест для всей семьи! В эти выходные Ботанический сад приглашает прогуляться по живописным ландшафтам и выполнить интерактивные задания. 30 и 31 мая...

Зеленый квест для всей семьи! В эти выходные Ботанический сад приглашает прогуляться по живописным ландшафтам и выполнить интерактивные задания. 30 и 31 мая каждому посетителю на входе выдадут специальную карту с определенным маршрутом. Во время прохождения надо дистанционно выполнить различные задания. Помощником станет мобильный телефон. Всего разработано 10 маршрутов - 6 взрослых и 4 детских.Маршруты участников не пересекаются, а время для прохождения квеста не ограничено. Кроме квеста, организаторы подготовили сладкие угощения (мороженое), а также розыгрыш подарков и онлайн-шоу.