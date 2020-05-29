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Минское метро перейдет на летний режим работы с 1 июня
29.05.2020 16:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПри переходе на летний режим меняется график движения поездов. Их интервал в утренние часы пик с 7:00 до 9:00 и в вечерние часы пик с 17:00 до 19:00 составит: по первой линии "Малиновка" - "Уручье" 2,5 минуты, а по второй линии "Могилевская" - "Каменная Горка" 3 минуты.
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При переходе на летний режим меняется график движения поездов. Их интервал в утренние часы пик с 7:00 до 9:00 и в вечерние часы пик с 17:00 до 19:00 составит: по первой линии...
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