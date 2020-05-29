В Барановичском музее ж/д-техники появился дизель-электрический трактор

Источник материала: Tut.by

31-тонный дизель-электрический трактор ДЭТ-250М установили в музее железнодорожной техники в Барановичах, сообщает Zarya.by .



Фото: Борис Новогран

Ранее машина использовалась, в том числе, при ликвидации крупных аварий на железной дороге и стихийных бедствий.

Как и большинство в музее железнодорожной техники, новый экспонат на ходу.

— Он поступил на вооружение восстановительного поезда в Волковыске 1 сентября 1983 года, заменив маломощный трактор С-100, — сказала начальник сектора идеологической и социально-культурной работы Барановичского отделения железной дороги Илона Половинкина. — За это время на ДЭТ-250М трудились всего четыре тракториста: Григорий Пупко, Юрий Рыхлик, Александр Жданюк, Иван Мазец.

Сегодня парк крупной техники Барановичского музея составляет более пятидесяти единиц, не считая паровозов и электровозов.