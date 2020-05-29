ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фары включить! В Дубровенском районе проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!»

29.05.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Фары включить! В Дубровенском районе проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!»

Конец учебного года — всегда особое время на дорогах. С началом каникул число юных участников дорожного движения возрастает. Для привлечения внимания водителей и с целью недопущения детского дорожно-транспортного травматизма, с 25 мая по 5 июня проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».
В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения. Нарушение этого пункта грозит штрафом.
Также ГАИ призывает автолюбителей уделить особое внимание правилам перевозки детей и быть особо бдительными у школ и иных учреждений образования.


Фары включить! В Дубровенском районе проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!»


Фары включить! В Дубровенском районе проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!»

Сегодня в Дубровно участниками акции стали юные инспектора дорожного движения отряда «У светофора нет каникул» средней школы №1 г. Дубровно. Вместе с сотрудниками отделения ГАИ Дубровенского РОВД они раздавали памятки водителям, напоминали им о правилах дорожного движения и рассказывали об обязательных условиях профилактической акции.


Фары включить! В Дубровенском районе проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!»


Фары включить! В Дубровенском районе проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!»

В преддверии летних каникул сотрудники госавтоинспекции обращаются к родителям и напоминают о том, что они должны знать о местонахождении своих детей. Задача родителей также ежедневно напоминать о дорожной безопасности.
Давайте вместе сделаем наши дороги безопасными!
Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конец учебного года — всегда особое время на дорогах. С началом каникул число юных участников дорожного движения возрастает. Для привлечения
 
Новости дня
Новости общества
 
В Барановичском музее ж/д-техники появился дизель-электрический трактор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика