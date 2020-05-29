Фары включить! В Дубровенском районе проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Конец учебного года — всегда особое время на дорогах. С началом каникул число юных участников дорожного движения возрастает. Для привлечения внимания водителей и с целью недопущения детского дорожно-транспортного травматизма, с 25 мая по 5 июня проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».

В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения. Нарушение этого пункта грозит штрафом.

Также ГАИ призывает автолюбителей уделить особое внимание правилам перевозки детей и быть особо бдительными у школ и иных учреждений образования.













Сегодня в Дубровно участниками акции стали юные инспектора дорожного движения отряда «У светофора нет каникул» средней школы №1 г. Дубровно. Вместе с сотрудниками отделения ГАИ Дубровенского РОВД они раздавали памятки водителям, напоминали им о правилах дорожного движения и рассказывали об обязательных условиях профилактической акции.













В преддверии летних каникул сотрудники госавтоинспекции обращаются к родителям и напоминают о том, что они должны знать о местонахождении своих детей. Задача родителей также ежедневно напоминать о дорожной безопасности.

Давайте вместе сделаем наши дороги безопасными!

Юлия СТАРАВОЙТОВА.