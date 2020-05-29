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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Победители олимпиады - будущие работники Нежинского комплекса Выпускники школ Любанского района - победители олимпиады БНТУ - не просто победили в интеллектуальном турнире, но и трудоустроились. Таким способом Нежинский...

Выпускники школ Любанского района - победители олимпиады БНТУ - не просто победили в интеллектуальном турнире, но и трудоустроились. Таким способом Нежинский горно-обогатительный комплекс провел отбор будущих специалистов. 14 юношей и девушек прошли онлайн-тестирование по математике и физике. Задания разрабатывали преподаватели технического университета. Цель профильной олимпиады - притянуть местную молодежь к трудоустройству на Нежинском горно-обогатительном комплексе, который находится в Любанском районе.Все участники олимпиады получили ценные подарки. А тех, кто решит поступить на горно-технологические специальности, поддержат дополнительно. Это выплата грантов - вдобавок к стипендии, бесплатное проживание в общежитии и гарантированное трудоустройство по специальности.Первые тонны калийной руды на комплексе в Любанском районе добудут уже в следующем году. Тогда возникнет потребность в новых специалистах горно-технологического профиля с высшим образованием.