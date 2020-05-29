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Победители олимпиады - будущие работники Нежинского комплекса

29.05.2020 18:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выпускники школ Любанского района - победители олимпиады БНТУ - не просто победили в интеллектуальном турнире, но и трудоустроились. Таким способом Нежинский горно-обогатительный комплекс провел отбор будущих специалистов. 14 юношей и девушек прошли онлайн-тестирование по математике и физике. Задания разрабатывали преподаватели технического университета. Цель профильной олимпиады - притянуть местную молодежь к трудоустройству на Нежинском горно-обогатительном комплексе, который находится в Любанском районе.

Все участники олимпиады получили ценные подарки. А тех, кто решит поступить на горно-технологические специальности, поддержат дополнительно. Это выплата грантов - вдобавок к стипендии, бесплатное проживание в общежитии и  гарантированное трудоустройство по специальности.

Сергей Попов, директор ИООО "Славкалий": "Мы первый раз проводим такую олимпиаду. Важно то, что у нас есть планы достроить этот комбинат и планы привлечь молодой персонал для работы на новом современном комбинате. Это возможность сегодняшним ученикам, завтрашним абитуриентам, сделать карьеру". 

Первые тонны калийной руды на комплексе в Любанском районе добудут уже в следующем году. Тогда возникнет потребность в новых специалистах горно-технологического профиля с высшим образованием.

 
 
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Выпускники школ Любанского района - победители олимпиады БНТУ - не просто победили в интеллектуальном турнире, но и трудоустроились. Таким способом Нежинский...
 
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