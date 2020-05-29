ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Природа настолько очистилась, что по Витебску разгуливал лось. Видели?

29.05.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На улице Герцена в Витебска рано утром гулял лось. Видео с диким животным в центре города опубликовал паблик «Типичный Витебск».

На видео лось не спеша идет по улице Герцена, а затем сворачивает на проспект Белобородова — в сторону Западной Двины. Молодой человек, который снимал ролик, сообщает, что животное гуляло по городу в пять часов утра.

Видео: «Типичный Витебск», vk.com
 

Лоси весной появляются в Витебске не впервые. Так, в мае 2018 года годовалое животное Витебск и погиб, поранившись о забор с колючей проволокой">забрело в промзону в районе улицы Петруся Бровки, поранилось о колючую проволоку и погибло во время спасательной операции.

В 2017 году лось пробежал через центр Витебска, чуть позже такое же животное заметили возле мясокомбината, за ним тогда устроили погоню автомобилисты. В 2017-м видели лося также жители Билево.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На видео лось не спеша идет по улице Герцена, а затем сворачивает на проспект Белобородова - в сторону Западной Двины.
 
Новости дня
Новости общества
 
Победители олимпиады - будущие работники Нежинского комплекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика