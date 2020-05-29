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Природа настолько очистилась, что по Витебску разгуливал лось. Видели?
29.05.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Герцена в Витебска рано утром гулял лось. Видео с диким животным в центре города
На видео лось не спеша идет по улице Герцена, а затем сворачивает на проспект Белобородова — в сторону Западной Двины. Молодой человек, который снимал ролик, сообщает, что животное гуляло по городу в пять часов утра.
Видео:
Лоси весной появляются в Витебске не впервые. Так, в мае 2018 года годовалое животное Витебск и погиб, поранившись о забор с колючей проволокой">забрело в промзону в районе улицы Петруся Бровки, поранилось о колючую проволоку и погибло во время спасательной операции.
В 2017 году лось
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На видео лось не спеша идет по улице Герцена, а затем сворачивает на проспект Белобородова - в сторону Западной Двины.
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