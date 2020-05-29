Природа настолько очистилась, что по Витебску разгуливал лось. Видели?

Источник материала: Tut.by

На улице Герцена в Витебска рано утром гулял лось. Видео с диким животным в центре города опубликовал паблик «Типичный Витебск».

На видео лось не спеша идет по улице Герцена, а затем сворачивает на проспект Белобородова — в сторону Западной Двины. Молодой человек, который снимал ролик, сообщает, что животное гуляло по городу в пять часов утра.

Лоси весной появляются в Витебске не впервые. Так, в мае 2018 года годовалое животное Витебск и погиб, поранившись о забор с колючей проволокой">забрело в промзону в районе улицы Петруся Бровки, поранилось о колючую проволоку и погибло во время спасательной операции.

В 2017 году лось пробежал через центр Витебска , чуть позже такое же животное заметили возле мясокомбината, за ним тогда устроили погоню автомобилисты. В 2017-м видели лося также жители Билево.